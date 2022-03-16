2022地方選舉時程曝　「九合一大選」11月26日投票

▲立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉倒數計時，中選會主委李進勇16日表示，中選會今年1月14日舉行委員會議，確定今年地方公職人員選舉投票日期為11月26日，同時發布重要選務工作日程，此外，中選會加強宣傳選務防疫措施，並加強對新住民、原住民的宣導，將宣導短片翻譯為英語、越南語、印尼語、泰語、緬甸語及柬埔寨語，並進一步研議使用原住民語言宣導。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員李進勇列席報告業務概況，並備質詢。

李進勇進行業務報告時表示，政治學者布萊斯（James Bryce）曾說：「民主政治的最佳學習場所與民主政治成功的最佳保證，乃是地方自治」，可見地方自治是國家民主政治的建立基礎，其成敗攸關國家民主發展甚鉅，需要靠選舉去實踐，因此，地方公職人員選舉是民主政治最基本、最重要的工作。

根據中選會委員會議結論，今年度地方公職人員選舉投票日定於11月26日，另重要選務工作日程包括：8月18日發布選舉公告、8月25日公告候選人登記日期及必備事項、8月29日至9月2日受理候選人登記之申請、9月2日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止、10月14日前審定候選人名單、10月21日候選人抽籤決定號次、11月6日選舉人名冊編造完成。

此外，預計在11月10日公告直轄市長選舉候選人名單、11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會、11月15日 公告直轄市及縣市議員選舉候選人名單、11月16日至11月25日辦理直轄市及縣市議員選舉公辦政見發表會、11月22日前公告選舉人人數、11月26日進行投開票。