快訊／中選會發布：今年「九合一大選」11／26投票

▲今年九合一大選在11月26日投票。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對今年「九合一大選」投票日，中央選舉委員會14日宣布定於11月26日（星期六）舉行。



中選會14日表示，今舉行委員會議，會中除討論通過「111年地方公職人員選舉投票日期」於11月26日（星期六）舉行投票之外，委員會議同時也討論通過「111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：



（一）111年8月18日 發布選舉公告。

（二）111年8月25日 公告候選人登記日期及必備事項。

（三）111年8月29日至9月2日 受理候選人登記之申請。

（四）111年9月2日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止。

（五）111年10月14日前 審定候選人名單，並通知抽籤。

（六）111年10月21日 候選人抽籤決定號次。

（七）111年11月6日 選舉人名冊編造完成。

（八）111年11月10日 公告直轄市長選舉候選人名單。

（九）111年11月11日至11月25日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

（十）111年11月15日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單。

（十一）111年11月16日至11月25日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會。

（十二）111年11月22日前 公告選舉人人數。

（十三）111年11月26日 投票、開票。

（十四）111年12月2日前 審定當選人名單。

（十五）111年12月2日 公告當選人名單。

（十六）111年12月16日前 發給當選證書。

（十七）112年1月1日前 通知候選人領取補貼之競選費用。



中選會也指出，111年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。