消毒造假！　監控抓包吉林2防疫人員拍完照就走人

▲吉林省清消人員被拍到，疑似只拍照不消毒。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸COVID-19疫情大爆發，東北吉林省情況尤其嚴重，13日就下達「封省」禁令，全省2400萬人被迫停止跨省、跨地區流動。除調派其他省醫護支援外，防疫人員也進入住宅大樓清消；然而卻被有住戶監視器拍到清消人員「造假」，做做樣子拍拍照就離開，讓人直呼太扯，「這必須嚴懲」！

微博14日流傳一則影片，吉林省防疫人員進入各社區大樓進行清消時，正好被一家在門口裝有監視攝影機的住戶，拍下全城大舉防疫下的一部份真實樣貌。

▲兩人拍完後就下樓。（圖／翻攝微博）

2名清消人員走上樓梯間，一個假裝對著樓梯消毒，另一個則用手機拍下動作，拍完之後假消毒的人還問，「拍好了嗎？拍好了就發吧。」之後任何清潔擦抹都沒有就離開。

18秒的影片被上傳到微博，不少博主紛紛表示「震驚」，清消人員竟然似乎只走走形式，「拍完照片就撤」，讓網友痛罵「必須嚴懲」、「嚴懲裝腔作勢，不負責任的物業」、「正常！噴不噴都一樣！拍個照」、「小康社會不要形式主義和官僚主義」！不過也有網友表示，搞不好是清消完了才來補拍照片，「未知全貌不予置評」；然而這也難以解釋如果清消完畢，清消人員為什麼不在下樓時順便拍照，而是先爬上高樓，擺拍完之後就下樓離開。