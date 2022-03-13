吉林暴增2156例感染！一夜狂飆5倍「急蓋第4間方艙醫院」

▲長春市民在大雪中排隊檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省12日再新增1412例本土確診、744本土無症狀感染者，合計共2156例，較前一日的400例暴增了5倍多。同時，由於防疫不力，目前吉林已有5名處級以上官員遭火速免職。

根據通報，吉林省新增的1412例確診中，長春市831例，吉林市571例，延邊州9例，四平市1例。744例本土無症狀感染者744例中，吉林市697例，長春市42例，延邊州3例，梅河口市1例，四平市1例。

▼長春正將展覽館改造成方艙醫院。（圖／CFP）



由於確診數快速暴增，吉林市已緊急建設了3間方艙醫院，並正加緊建設第4間方艙醫院，盼能容納更多確診者，紓解醫療系統壓力。

另外，吉林省疫情爆發後，已有多名官員因防疫不力被免職，其中5人為處長級別以上，包含長春市衛生健康委員會黨組書記、主任高玉堂；九台區委副書記、常委、委員李欣﹔吉林市委副書記、常委、委員，吉林市市長王路；吉林農業科技學院黨委書記張立峰等。

吉林省委書記景俊海強調，要嚴格執行「黨政同責、齊抓共管、五級書記抓防疫」要求，壓緊壓實各方責任，嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項工作落到實處、見到實效。

▼爆發疫情後，長春的街頭非常冷清。（圖／CFP）

