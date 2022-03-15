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吉林防疫物資只能再撐3天！防護服、口罩、手套都短缺

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林疫情嚴峻，民眾雪中排隊檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省疫情持續延燒，15日再通報4067例感染，官方嚴肅表示，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持。第一線工作人員也透露，防護服是目前最短缺的醫療防疫物資，同時，口罩、護目鏡、手套等也較為緊缺。

吉林省衛生健康委副主任張力在記者會表指出，疫情嚴峻，吉林省制定實施清零行動計劃，採取果斷有效措施，解決堵點問題，逐條逐項明確具體完成時限，圍繞「採、送、檢、報」等環節加快工作進度，統籌調配資源力量，提高全流程效率，堅決打好全員核酸篩查的全覆蓋、陽性患者全收治、密接人員全集中隔離三大攻堅戰，確保在最短的時間實現社會面的清零。

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

張力提到，吉林省將強化學校防控，加強學校等重點場所、重點部位管控，精準找出密接、次密接人員，扎實做好垃圾轉運、環境消殺等工作，確保校園絕對安全。

張力坦言，吉林省將積極應對物資短缺的問題，從調度全省醫療物資、生活物資、要素供應等物資保障情況看，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持。

另外，根據《澎湃新聞》報導，正在吉林第一線參與抗疫的工作人員透露，防護服是目前最為短缺的醫療防疫物資，口罩、護目鏡、手套等也較為緊缺，為此，已有志願服務團隊面向社會徵集物資，並獲得了本地企業、商家、個人的積極援助，但醫療防護物資缺口仍然不小。

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

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