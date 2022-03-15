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不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

▲▼蔣萬安在質詢時，關心台灣碳稅機制的建立。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安在質詢時，關心台灣碳稅機制的建立。（圖／取自蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，國民黨立委蔣萬安在質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不會再發生「大停電」的情況，但蘇未允諾。除了缺電之外，蔣萬安14日在立法院衛環委員會質詢時，更關心碳稅機制的建立，他認為台灣已經落後太多，應加快台灣在因應氣候變遷上的腳步。

蔣萬安表示，為了避免氣候災難加劇，「2050淨零排放」已經是世界各國一起努力的目標，而歐盟也將在2023年歐盟試行「碳邊境調整機制」，透過徵收碳關稅或出售排放許可證等碳邊境機制，讓在製程中高碳排產品，秉持「污染者付費」原則，付出公平的代價。

他指出，高度仰賴出口貿易的台灣，在這場淨零碳排的賽局中將首當其衝，台灣有高達19萬家中小企業需要完成碳盤查，才能因應未來碳邊境機制的衝擊，但目前的查驗機構僅有7家，在量能不足的情形下，何時才能檢測完？在14日質詢環保署長張子敬，詢問有沒有注意到這件事情，並且採取協助措施？

至於未來要向企業徵收的「碳費」，「費率高低」、「是不是要明文入法」固然很重要，但蔣萬安指出，他更關注的是未來修法制訂、甚至收取的碳費，除了要被國際承認，更要帶動企業積極減碳，提升產品競爭力，甚至至少提撥3成比例協助地方政府執行減碳工作，很可惜沒有得到具體回應。

蔣萬安表示，面對明年即將上路的歐盟碳邊境機制，台灣已經落後太多，「我將要求環保署盡快完善相關的配套措施，協助中小企業減低衝擊，加快台灣在因應氣候變遷上的腳步！」

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