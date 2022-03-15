北市三腳督！黃暐瀚揪蔣萬安「3隱憂」　他更看衰：蔣恐第三名

▲立委蔣萬安訪問。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍綠白搶攻年底台北市長選戰，國民黨屬立委蔣萬安呼聲最高，民進黨傳出是前副總統陳建仁或衛福部長陳時中，但人選未定，民眾黨則可能推派北市副市長黃珊珊競逐。媒體人黃暐瀚根據中華傳播管理學會民調，直指蔣萬安有「3個隱憂」；媒體人鍾年晃則認為，北市三腳督局勢恐讓蔣萬安票數會變第三名。

中華傳播管理學會7日發布民調顯示，2022台北市長選舉調查，陳時中支持度33.6％，首度超過蔣萬安的30.2％，但仍在誤差範圍內，而黃珊珊若以無黨籍身分則有23.3％的支持度。但如果黃珊珊披上「白袍」，支持度則下降為21.4％，陳時中跟蔣萬安則變為32.9％、30.1％。

對此，黃暐瀚14日表示，大家都在討論陳時中超車蔣萬安時，他看到的卻是黃珊珊已經爬到23％；正當藍營支持者擔心蔣萬安已非穩穩第一的同時，更該擔心黃珊珊已從15％爬到20％。

黃暐瀚認為，藍綠白、蔣陳黃，條件都是一樣的，面對黃珊珊進逼，蔣萬安有「三個隱憂」：1、珊珊進逼；2、深藍失望；3、俄烏開戰。

黃暐瀚分析，「珊珊進逼」跟「深藍失望」是同件事，正因為「深藍」有部分選民對蔣萬安失望（不夠硬、不喜歡），所以他們漸漸轉向支持黃珊珊，才讓黃珊珊的民調爬過20趴；這群深藍，打死不投民進黨，因為覺得蔣萬安無法獲勝，或讓他們不喜歡，所以轉向支持黃珊珊。

至於烏俄開戰部分，黃暐瀚表示，烏俄開打後，國人許多政治人物，開始被檢視過去的服役狀況，替代役的民進黨副秘書長林飛帆，閃退的立委林昶佐，都遭遇猛烈批評，蔣萬安則因為椎間盤突出，改當補充兵，只當了14天，這件事，將成為他參選市長之路的軟肋。

另外，根據新台灣國策智庫8日發布的民調，若是由陳建仁對上蔣萬安，其與蔣的支持度分別是37.2％、44.2％，兩人差距比當陳時中對上蔣萬安的37.7％、45.2％還小。

鍾年晃14日在政論節目「鄭知道了」上被問到，如果是陳建仁出來選，是不是（民進黨）更有希望？鍾回應，陳建仁雖未表態，但在各項民調支持度都不錯，主因是大多數選民對陳建仁沒有惡感，這是陳建仁的優勢。

鍾年晃表示，三腳督在北市情況下，國民黨盤算應是黃珊珊從一開始被壓在最底下，選民或政黨會棄保，讓蔣萬安當選。但就像俄羅斯統統普丁攻打烏克蘭計畫一樣，本規劃48小時拿下基輔，但至今都未做到。鍾認為，若真的選下去，搞不好黃珊珊會是第二名，蔣萬安則變第三。

鍾年晃也點出，現在國民黨的問題在台北市長沒有備胎人選；大黨對首都市長應該要有好幾個人選，但押寶蔣萬安超過兩年了，如果蔣發生醜聞就沒人可換。至於為何國民黨單押蔣萬安？鍾年晃認為，最關鍵原因就是蔣萬安姓蔣。