主播陳乃瑜角逐新北議員　挑戰同黨參選人黃琳

▲主播陳乃瑜角逐新北議員（中）。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨新北市第九選區議員提名，引起派系爭議，正國會參選人張銘祐被迫宣布退選。前主播陳乃瑜今（15日）在張銘祐及民進黨新北市議員參選人卓冠廷、山田摩衣陪同下，來到新店區惠國市場掃街，並正式宣布投入民進黨黨內初選，迎戰同黨參選人黃琳。

出身新聞領域的陳乃瑜，有10多年媒體從業經歷，還沒坐上主播台之前，主跑政治線，征戰過多個新聞現場，包括台灣的318運動、香港雨傘革命，甚至曾遠赴印度喜馬拉雅山採訪西藏宗教領袖達賴喇嘛。

陳乃瑜表示，作為一個媒體人，她一直堅持著理想與信念，將每個事件真實地呈現給視聽人，她也在這些事件裡，看見了民主自由與台灣作為獨立國家的重要性。

過去陳乃瑜的工作是轉述事實，帶領視聽人關心公共議題，但都是作為事件的記錄者。陳乃瑜坦言，會選擇改變角色投入選戰，是因為有了孩子。

陳乃瑜說，看著兩個孩子漸漸長大，她開始思考自己能為下一代的未來再多做一點什麼？回想過去新聞現場的畫面，台灣和香港的青年，為捍衛自己的未來走上街頭，獨裁的政府卻是以暴力來回應，令人憤怒、不忍。

她強調，保護孩子是每一位母親的天性，為了下一代的未來，我們必須堅守台灣價值，並提升公共事務品質，因此她選擇轉換角色退下主播台，採取實際行動參與推動公共事務，以更有力量的方式來實現這些目標。

新店是陳乃瑜媽媽的娘家，她感性地提到，新店乘載著外婆和她的點點滴滴，從她出生到出嫁後，都仍將新店視為自己的家，所以她決定回來新店，投入民主進步黨新北市第九選區的市議員初選。

先前宣布退選的張銘祐與陳乃瑜是媒體工作的舊識。陳乃瑜表示，兩人過去對於市政和公共議題就有許多共識，接下來她將接續張銘祐對新店區的承諾，讓孩童、小家庭的問題能被重視，包括托育嬰的改革、兒童人權，創造更好的大文山，讓孩子們可以安心的在這裡長大、造夢。

距離初選時程，剩不到兩個月，陳乃瑜也呼籲，希望大家能幫我向第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的市民鄉親多多宣傳，未來接到電話民調時，大聲說出「唯一支持陳乃瑜」。

今天的掃街活動是陳乃瑜的參選初體驗，張銘祐、卓冠廷和山田摩衣扮演起麥克風手，向市民大力推薦陳乃瑜。不少人以為是「陳乃瑜主播」來採訪在地活動，得知陳乃瑜要參選市議員，都非常期待能為地方帶來新氣象。