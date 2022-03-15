金店面月租18萬她不收！堆回收如垃圾場　台中富婆親揭幕後辛苦錢

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市中區興中街一棟出租套房大樓惡火，莊姓女房東涉嫌囤物妨礙逃生，最終釀成6死憾事。然而又有民眾發現，台中市西屯區台灣大道旁黃金地段的店面，月租金喊到18萬元，何姓女房東卻不願出租，反用來堆積回收雜物，引起附近居民強烈抱怨。

▲囤物癖房東放18萬店面租金不收，見媒體提問竟嗆「要我去死嗎？」（圖／民眾提供）



▲連地下室也都被何女堆滿雜物。（圖／民眾提供）



何女見到媒體來訪相當不滿，面對媒體詢問為何要撿回收物堆放，何女怒回「撿回收是為了繳納積欠的十多萬房屋稅金，每天辛辛苦苦只賺3、400元」。媒體問及，是否有囤積雜物，何女反批「不要聽別人亂講，每天都會把回收拿去賣」，但媒體出示相片證明她在地下室、騎樓堆放回收物時，何女竟生氣怒吼「是要我去死嗎！每天都辛苦撿回收，手都裂開了，難道我犯賤？」

▲囤物癖房東放18萬店面租金不收，見媒體提問竟嗆「要我去死嗎？」（圖／環保局提供）



鄰居指出，這處西屯區台灣大道四段一處的透天社區，這戶位在三角窗，坪數大約8坪的金店面，一名50多歲獨居何姓婦女，長年撿拾回收垃圾，已從屋內囤積到屋外，連騎樓、地下室都不放過，甚至孳生蟑螂、老鼠，相當噁心，若不慎引發火災，後果不堪設想。

環保局指出，近6年已對何女開出30件罰單、逾10萬元罰金，她已繳納3萬元，還欠7萬多元，已多次由清潔隊前往清除並輔導何女清理，若繼續囤積會罰到她改善為止。