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電腦女工程師販毒！用麥當勞紙袋掩護　被逮與男友相擁痛哭5分鐘

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

▲台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲自稱是電腦工程師的廖姓女子，月薪10多萬元，但一時好奇吸食毒品後，無法自拔，於是搖身一變成販毒者，台中市刑大偵六隊上門逮捕時，在廖女包包內查扣安非它命和咖啡包，25歲的張姓男友原本要一手承擔，但警方早已鎖定廖女販毒事實，這對毒情侶思及即將分離，相擁痛哭至少5分鐘。

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

台中市刑大偵六隊為強力打擊犯罪，取締毒品販賣，日前到北屯區一間套房查獲廖女涉嫌販賣第二級毒品安非他命，當場查扣安非他命16公克，5包共16公克的咖啡包及毒品吸食器、分裝袋等。

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

警方表示，廖女自稱是電腦工程師，月入10多萬元，但因染上吸毒惡習，不僅無法正常工作，且淪落為販毒者，廖女為逃避查緝，除了利用手機與毒犯上下游聯繫外，並使用麥當勞紙袋包藏毒品，掩飾不法，經警方多月跟蒐掌握廖女行蹤，在屋外埋伏等待廖女、張男現身，當場逮捕2人。

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

廖女被逮後，擔心販賣毒品高達10年以上的刑責，一度崩潰痛哭，在旁張姓男友雖然亦因吸毒被逮，仍不斷擁抱及安慰廖女，還想一肩扛起辯稱販毒全是他指使，與廖女無關。

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

警方雖然對於廖女、張男兩人感情深厚感到同情，仍然痛斥販賣毒品害人害己之行為，全案訊問後依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦並經起訴在案。

▲▼台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

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