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俄羅斯情報密件爆料！　今年1時間點「中國全面接管台灣」

▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯戰事未歇，國際情勢持續緊張。對此，曾經準確爆料俄要栽贓烏克蘭有大規模毀滅性武器等消息的俄羅斯聯邦安全局（FSB）匿名分析師，近日再度釋出報告，其中一段情報分析中驚爆，習近平曾考慮今年秋天全面接管台灣。

俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近日公布一份由俄羅斯聯邦安全局分析師所寫的一系列內部情報分析，其中一篇報告中提到了「台灣」。

撰寫報告的FSB分析師指出，習近平曾考慮過今年秋天全面犯台，因為他需要取得小勝利，用以讓自己三度連任，「不過烏克蘭、俄羅斯的戰爭發生之後，攻打台灣的機會儼然消失，更讓美國在這中間可以威脅中國，並且讓習的政敵取得有利條件。」

▲▼習近平,台海,2022兩會,解放軍,備戰。（圖／翻攝自解放軍報）

▲習近平。（圖／翻攝自解放軍報）

針對烏俄戰況分析，報告中提到，如今烏俄的局勢已經不再只是歐洲問題，烏克蘭是一個巨大的戰場，其中還有很多小型戰場，例如說摩爾多瓦（軍事行動可能只需要幾個小時就能結束），另外波羅的海上的衝突，也許會持續數日，不過可能會最先開打。

報到中還提到，若對俄羅斯的制裁持續增加，俄國要砲擊全歐洲已經成為可能，這不是虛張聲勢，這種手段的支持者有些是決策高層，其中內部有許多聲音宣稱，若繼續等待，只會讓俄羅斯被國內壓力所摧毀，所以對外戰爭可以降低內部壓力，而且把攻擊性向外釋放。

對於上述密件真實度，曾獲歐洲調查新聞獎的情資記者葛羅西夫（Christo Grozev）在推特上表示，烏克蘭曾經洩露假的FSB文件作為心理戰術，但他把這份報告內容，拿給2名前任跟現任FSB內部工作人員檢視，他們皆表示，「這毫無疑問是同事寫的」。

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