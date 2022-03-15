港股1年內暴跌萬點至18000點　再跌2000點逼近1997回歸前水準

▲港股6年來首度跌破2萬點。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港恆生指數今（15）日再度重挫2436.84點，跌幅11.70％，指數來到18412.97點，兩日跌幅超15％。跟去年同期指數28833.76點相比，已經暴跌逾萬點。歷史數據顯示，港股在1997年香港回歸前，一路從萬點以下爬上15000點左右，直至2016年衝上2萬點後，便再沒有跌破2萬點的情況發生。

▲香港恆生指數15日重挫2436.84點，跌幅11.70％。（圖／翻攝google）

《香港01》報導，交銀國際研究部主管洪灝表示，港股的拋售潮是史上最猛烈之一，無論是機構投資者或個人投資者，都正在無選擇地拋售，瀰漫市場的悲觀情緒仍有待消化，技術性反彈稍縱即逝，「儘管淨買入現階段已在歷史低點持續數月，但這種情況往往領先恒指最終觸底的時刻約3個月以上。」

外界普遍認為，港股仍有下探16000點的趨勢，短期影響包括，大陸製造業及科技業重點城市因「封城」造成經濟上的隱憂，烏俄衝突的陸方態度也增加不確定性，導致部分資金規避風險；就長遠影響來看，隨著供應鏈或出現斷層，嚴重可致消費放緩，對整體經濟帶來負面效應。

據了解，香港第5輪疫情已對社會經濟造成重大影響，全球通貨膨漲反映在各行各業，港股正面臨內外夾擊的時刻，港股自3月起出現的「海嘯式」拋售潮，在恒指失守兩萬點後，預示著香港經濟的不確定性仍將持續一段時間。