屏東男進宮廟不戴口罩　推人又嗆「臭俗辣」！3個字慘噴2.2萬

▲屏東男子疫情期間不配合戴上口罩，動手推擠廟方主委還嗆「臭俗辣」，遭罰2.2萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／屏東報導

疫情期間到哪裡都需要戴上口罩，但一名曾姓男子到屏東一間宮廟時未確實配戴口罩，被廟方林姓主委要求戴上，他不配合還以手肘推撞林男，在廣場上囂張嗆「臭俗辣」，林男憤而報警。屏東地院依傷害罪、公然侮辱罪，判曾2罪合併應繳罰金2萬2千元。

判決書指出，曾姓男子於2020年4月新冠疫情還在延燒之時，未配戴口罩就想逕自進入屏東某廟宇後殿，遭到林姓主委制止並要求戴好才能入內，但曾男認為對方口氣不好、不願配合，上前以手肘推撞林男胸口，造成他重心不穩踉蹌後退、差點摔倒；隨後曾又在廣場上看到林，又大聲開罵「臭俗辣」，林男忍無可忍，至醫院驗傷並報向警方報案。

林男驗傷後有胸部及右腳踝挫傷，堅持提告，並且提供廟方監視器影像供法院查證。

屏東地院認為時值新冠肺炎疫情期間，曾男於公開場所未配戴口罩，不僅未能保護自己，更是造成其他民眾恐慌，而他人好意告知勸說，卻因認為對方口氣不好就動手動腳、出言辱罵，造成身為廟方主委的林男感到不堪、人格與名譽的貶低，又曾男犯後皆矢口否認犯行，雖表示願意對林道歉，但難謂有積極彌補之意，於是依傷害罪、公然侮辱罪，判曾需繳納2.2萬元的罰金，如易服勞役以1日折算1千，可上訴。