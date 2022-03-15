北極海底驚見「巨坑群」最深10層樓　科學家驚：上次觀測還正常

▲科學家在北極圈海底發現巨坑群。（圖／翻攝pnas）

記者吳美依／綜合報導

科學家在北極圈海底發現41個巨坑，最大深度約30公尺，相當於10層樓高度。他們指出，這可能是海底永凍土融化的結果，但上次觀測時還未出現、一切正常，如今巨坑卻「異常迅速」生成；隨著氣候變遷，未來可能影響道路、管線等海底基礎建設，威脅人類生活。此論文14日被發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

CNN報導，研究人員2010、2019年來到阿拉斯加北方的波弗特海（Beaufort Sea）繪製海床地圖，二度到訪時，卻發現26平方公里的觀測範圍內，出現41個內側陡峭的巨坑，平均深度6.7公尺，最大坑洞深度30公尺、長約225公尺、寬95公尺。此外，還有許多高度約10公尺的小丘陵，土質含冰。

▲科學家首次觀測到海底永凍土融化造成的劇烈地景變化。（圖／翻攝pnas）



研究團隊指出，氣候變遷導致陸地上的永凍土融化，已經劇烈改變北極圈地貌，包括地面塌陷、湖泊形成或消失、出現冰核丘（pingo），或者永凍土中甲烷噴發形成巨大坑洞，影響當地基礎建設。但這是科學家首次利用科技，發現海上也出現相似狀況。

加州蒙特里灣水族館研究所（MBARI）海洋地質學家保羅（Charlie Paull）參與了這份研究。他說，「很顯然，如此巨大的變化將對任何海底基礎設施產生重大影響。偏遠的北極圈海底目前幾乎沒有基礎設施，但隨著全球氣候持續暖化，這個狀況可能發生改變。」

研究團隊也指出，此變化應該與更緩慢、更古老的氣候變遷有關，也就是說，應該以100年至1000年的時間框架進行研究；不過，如果海底永凍土融化排出溫室氣體，除了基礎建設以外，也將影響現今氣候環境。