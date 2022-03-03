全台大停電！　黃士修酸「4個不同意」：用愛發電不夠

▲對於全台大停電，黃士修在臉書狂酸。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

今年1月台電曾說「今年供電絕對沒問題」，沒想到不到2個月，全台大停電。核能流言終結者創辦人黃士修在臉書發文酸爆有4個不同意，包括用愛發電不夠、台灣價值不足等，還說台灣大量依賴天然氣出賣國安。

黃士修說，被俄軍打到兵臨城下的烏克蘭首都基輔都沒停電，對於303全台大停電，他本人要表示四個不同意，不同意用愛發電不夠、不同意台灣價值不足、不同意中共認知作戰，和不同意反核集團爽賺。

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黃士修接著指出，英國和法國有核子綠能穩穩用，德國斷北溪二號準備搞死自己，但台灣大量依賴天然氣出賣國安，獨步全球用化石燃料減碳，可以當北七二號，接著怒批立委洪申翰還敢談氣候變遷啊。

▲全台大停電，黃士修臉書開酸。（圖／翻攝黃士修臉書）

有網友留言，「要抱怨停電的就找當初投不同意的靠北阿」、「用愛發電，世界怎麼跟的上台灣啦」、「到底誰說不缺電的」、「四個不同意，停電停到你滿意」，但有人認為「不用亂扯啦！原因還沒查說明」。而事隔不到兩個月，發生全台大停電，有網友將該訊息貼到PTT上，直呼「有沒有立旗八卦」、「優秀」、「夏天還沒到就先破功」、「夏天還沒到呢」、「才三月就開始停了」。

針對今全台各地發生停電事故，台電說明，今上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。