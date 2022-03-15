女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

記者林銘翰／台北報導

擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子去前4月間搭乘火車到中壢，走路到上課地點途中，遇上葉姓員警盤查，被要求出示證件，她質疑葉警盤查的合法性，出口辱罵「你真的很蠢」，遭對方「大外割」壓制，並依照妨害公務送辦。雖然桃園地檢署在去年10偵結做出雙方均為不起訴處分，但監察院仍認為中壢分局在案發後未釐清法律適用、針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，除了糾正中壢分局外，也促請內政部警政署檢討改善。

監察院15日下午發布新聞稿表示，桃園市政府警察局中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定的「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，且要求現行犯在警察詢問時，應一律施用手銬及腳銬，違反比例原則及《警察職權行使法》相關規定。

監察院說明，林國明、陳景峻、蔡崇義提案糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並且促請內政部警政署檢討改善。

監察院還原，教授樂器的詹姓女老師2021年4月22日上午在桃園市中壢火車站商圈前往教室上課途中，被中壢分局葉姓警員攔查，詹女不願配合而起爭執表示「這樣真的很蠢」，遭警方以涉嫌妨害公務上銬移送偵辦，詹女也告訴葉姓警員涉犯強制、傷害、妨害自由等罪。

監察院指出，桃園地檢署在2021年10月11日偵查終結，雙方皆不起訴處分，林國明、陳景峻、蔡崇義調查發現，葉姓警員在欠缺合理懷疑的狀況下，任意攔查詹姓女教師，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人的異議。

▲詹姓非洲鼓女師被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

監察院批評，葉姓警員在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，依妨害公務罪的現行犯加以逮捕，違反《警察職權行使法》相關規定，不當侵害民眾自由權利。

監委指出，中壢分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，在該分局自行劃定的「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

監委也說，中壢分局在案發後未釐清法律適用、針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，且要求在詢問現行犯時，應一律施用手銬及腳銬，違反《警察職權行使法》及《警械使用條例》的相關規定，並在公眾得出入的場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開的原則。

監委認為，中壢分局違失情節重大，因此提案糾正，並函請桃園市警局檢討未盡督導的責任。

監委表示，警察執法理念應與時俱進，在追求績效及治安目的達成的同時，也應重視程序完備及精緻執法，因此函請內政部警政署敦促各警察機關確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具、避免在公眾得出入的辦公場所詢問被告，並且落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全。