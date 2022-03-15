　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

記者林銘翰／台北報導

擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子去前4月間搭乘火車到中壢，走路到上課地點途中，遇上葉姓員警盤查，被要求出示證件，她質疑葉警盤查的合法性，出口辱罵「你真的很蠢」，遭對方「大外割」壓制，並依照妨害公務送辦。雖然桃園地檢署在去年10偵結做出雙方均為不起訴處分，但監察院仍認為中壢分局在案發後未釐清法律適用、針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，除了糾正中壢分局外，也促請內政部警政署檢討改善。

監察院15日下午發布新聞稿表示，桃園市政府警察局中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定的「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，且要求現行犯在警察詢問時，應一律施用手銬及腳銬，違反比例原則及《警察職權行使法》相關規定。

監察院說明，林國明、陳景峻、蔡崇義提案糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並且促請內政部警政署檢討改善。

監察院還原，教授樂器的詹姓女老師2021年4月22日上午在桃園市中壢火車站商圈前往教室上課途中，被中壢分局葉姓警員攔查，詹女不願配合而起爭執表示「這樣真的很蠢」，遭警方以涉嫌妨害公務上銬移送偵辦，詹女也告訴葉姓警員涉犯強制、傷害、妨害自由等罪。

監察院指出，桃園地檢署在2021年10月11日偵查終結，雙方皆不起訴處分，林國明、陳景峻、蔡崇義調查發現，葉姓警員在欠缺合理懷疑的狀況下，任意攔查詹姓女教師，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人的異議。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午搭火車到中壢車站下車準備上課，途中被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹姓非洲鼓女師被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

監察院批評，葉姓警員在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，依妨害公務罪的現行犯加以逮捕，違反《警察職權行使法》相關規定，不當侵害民眾自由權利。

監委指出，中壢分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，在該分局自行劃定的「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

監委也說，中壢分局在案發後未釐清法律適用、針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，且要求在詢問現行犯時，應一律施用手銬及腳銬，違反《警察職權行使法》及《警械使用條例》的相關規定，並在公眾得出入的場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開的原則。

監委認為，中壢分局違失情節重大，因此提案糾正，並函請桃園市警局檢討未盡督導的責任。

監委表示，警察執法理念應與時俱進，在追求績效及治安目的達成的同時，也應重視程序完備及精緻執法，因此函請內政部警政署敦促各警察機關確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具、避免在公眾得出入的辦公場所詢問被告，並且落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
快訊／新光金併元富證爆內線　資深副總等6人遭搜索約談
快訊／家樂福大火空汙嚴重！　仁美國中緊急停課
跳海救未婚妻！　億萬富翁兒遭螺旋槳絞死
最強高中生不打國內職籃！　陳將双：可能去國外
俄國防部宣布　完全控制南部戰略港口赫爾松
「傳戰死烏克蘭」李根大尉終現身：我無法回去，這裡很慘
15：21突收到國家警報！　桃竹網友「見內容傻眼」
換日圓趁現在！　分析師：邊境打開會回升
快訊／納豆能正常講話了！　陶晶瑩曝他進步神速：還可以去散步
23歲女入行當「風機維修工程師」　爬23樓高月薪曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

公視8萬珍貴新聞資料遭刪光　王婉諭「傻眼」轟：低級錯誤

市府官員聚餐有報備機制　顏若芳：柯文哲宴請中國商人卻不報備

快訊／新埔站電扶梯異常原因曝　北捷致歉：已要求檢視1194台電扶梯

政院擬開放加熱菸　國民黨轟：繼萊豬、核食後開放尼古丁戕害國人健康

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

公視8萬珍貴新聞資料遭刪光　王婉諭「傻眼」轟：低級錯誤

市府官員聚餐有報備機制　顏若芳：柯文哲宴請中國商人卻不報備

快訊／新埔站電扶梯異常原因曝　北捷致歉：已要求檢視1194台電扶梯

政院擬開放加熱菸　國民黨轟：繼萊豬、核食後開放尼古丁戕害國人健康

捕獲3公尺「活化石巨魚」！　他曝驚人影片：宛如侏儸紀

哪裡好就往哪裡去　老闆朝令夕改到底對還錯？

俄核武部隊進入「高度戒備」！聯合國秘書長：恐引發核戰

阿嬤曾罵不准跟貓睡「怕肺積毛」　2年後抱一起躺沙發！她怨雙標

除息前散戶搶買台積電　盤中零股交易近1002萬股寫次高紀錄

快訊／新光金130億併元富證爆內線　資深副總退休後遭搜索約談

10元就能投資台積電、聯發科　一檔兼顧股利與價格的台股ETF

二氧化氯不能加進水霧機「連續噴灑」！　專家籲小心危害健康

快訊／家樂福倉儲大火散惡臭！仁美國中師生「身體不適」緊急停課

炸雞奪下第名！網友熱議8大韓式料理一次看　小菜中最愛泡菜

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子爬得高才會被看到紅屁股

新埔站電扶梯意外　議員質疑北捷慢半拍

民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主角：被扭曲解讀

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

新埔站電扶梯異常　柯文哲要求這2點

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

北市三腳督！黃暐瀚揪蔣萬安「3隱憂」　他看衰：蔣恐第三名

幻象失事！共軍還派13架次共機擾台　民航局一度接手廣播驅離

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

傳4月電價擬漲最高3％　王美花：尚未定案

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

民調：7成人願為保衛台灣而戰！

更多熱門

相關新聞

NCC前專委火燒玉山　監院批敗壞政府形象

NCC前專委火燒玉山　監院批敗壞政府形象

監察院14日表示，NCC前專門委員喬建中帶團途經玉山國家公園杜鵑營地，任由隊員違法就地砍伐、取柴及生火生火，釀成重大森林火災，有損國家文官官箴及政府形象，核有重大違失，因此監察院全數通過彈劾，並且移送懲戒法院審理。

曾平杉與翁茂鍾不當接觸　監院全數通過彈劾

曾平杉與翁茂鍾不當接觸　監院全數通過彈劾

存款僅107萬跟負債打平！陳吉仲這樣說

存款僅107萬跟負債打平！陳吉仲這樣說

遊憩環境未建聯外道路　監院糾正南庄公所

遊憩環境未建聯外道路　監院糾正南庄公所

賴清德存款1年減少492萬　台南房貸1681萬

賴清德存款1年減少492萬　台南房貸1681萬

關鍵字：

中壢分局糾正監察院

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面