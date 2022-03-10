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前法官曾平杉與翁茂鍾不當接觸　監察院全數通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院10日表示，台灣高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，有損法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直的形象，核有重大違失，經監察院彈劾審查會審查全數通過彈劾，並且移送懲戒法院審理。

監察院10日上午發布新聞稿表示，曾平杉自1997年6月至2013年12月間，於任職法院期間，與翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，及收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來。

監察院指出，經過監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後，認曾平杉身為法官，卻未能審慎交友，保持應有分際，嚴重損及法官應保有的獨立、公正、中立、廉潔、正直形象及法官職位尊嚴與職務信任，核有違失，情節重大，提案彈劾。

監察院說明，經過監察院彈劾審查會3日上午審查全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，曾平杉在1987年間即與翁茂鍾因參加喜宴相識，且知悉翁茂鍾時任佳和集團總經理；曾平杉的女兒在1993至1994年曾經持有怡華公司股票總額約10萬元至18萬元不等，曾平杉本人在1995至1998年也曾經持有佳園建設股份有限公司股票總額約200萬元至210萬元，顯見曾平杉與翁茂鍾交情匪淺。

監察院指出，佳和集團旗下怡華公司於1997年間所涉百利案經媒體大肆報導，且依翁茂鍾記事本所載於2001年8月9日「曾平杉家 討論百利案」勾稽可明，曾平杉顯有知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，並且討論提供法律意見。

監察院認為，曾平杉既然已經知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，除毫不迴避討論提供涉訟案件法律意見外，並持續與翁茂鍾飲宴見面往來、接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，並收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品，核有違失，情節重大。

監察院說明，曾平杉違反《公務員服務法》第5條、《法官法》第18條第1項前段、第30條第2項第4款及第7款、第49條第1項、「法官守則」第1點、「法官社交及理財自律事項」第6點及法官倫理規範第5條、第8條第2項、第3項及第22條等規定，違失行為情節重大，有懲戒的必要。

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