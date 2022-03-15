新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

▲北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北捷運新埔站電扶梯11日發生下滑意外後，台北捷運公司未曾出面說明，直至14日事發畫面被曝光，才似乎有意正式面對，被外界批評隱匿、不透明，台北市長柯文哲也坦言念了北捷公司。對此，北捷15日表示絕無隱匿或延遲，全因機械全面拆解且查明原因需要時間。

新埔站一處上行電扶梯11日10時半許無預警急速下滑，30名旅客摔成一團，其中4人受傷，但監視器畫面卻直到14日才被揭露；議員簡舒培批評北捷反應慢半拍，議員許淑華則指責他們事發3天仍無說明事發原因。

柯文哲15日上午受訪時表示，已經唸過北捷，出問題一定要公開透明，會要求北捷儘速將初步判斷結果公布，並確定不會再發生。在柯受訪不久，北捷發布記者會通知，表示下午2時半於新埔站付費區大廳層召開記者會，說明11日新埔站電扶梯異常及後續查證進度。

面對不透明、效率太慢、未第一時間公布影片等質疑，北捷副總經理兼發言人楊秦恒15日在記者會上表示，對於事件的調查，其實在當晚就立即進行，並了解了初步的概念，只是要進一步確認相關設備異常的實際情況。

針對影片被內部流出，楊秦恒說，會做調查、深入了解，看有無違法。台北捷運公司會公開透明地對外說明，只是要有適當的時機及方法，有需要的話，必定也會透過記者會公告影片。北捷是以旅客安全為最優先，讓民眾明確知道設備異常的狀況為何，並查出真正的原因。

至於柯文哲有無指示要召開記者會說明？楊秦恒坦言，市長有明確指示要求我們盡快說明。

另外，北捷新聞稿說，北捷26年來最堅持重視的就是安全，考量這次事件的特殊性，以及民眾信心，事件發生後，本公司即會同廠商積極處理及調查，並在廠商研判初步原因後，於12日主動發新聞稿對外界說明，並於公司網站公布，公開透明，絕無隱匿或延遲；因機械全面拆解且查明原因需要時間，並於15日下午依柯市長指示，將初步調查原因召開記者會對外說明。