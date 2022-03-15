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新埔站30人慘摔畫面被PO網！北捷要調查內部人員　外流影片將受懲處

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，造成約30名旅客受到影響，1人腳踝扭傷，但相關畫面卻到14日才突然被網友放上網傳開。台北捷運公司15日表示，將調查該支影片為何從內部流出，並且了解是否有違反公司規定，倘若違反相關規定「一定會做處理」。

▲▼北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

▲北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

不過，北捷於12日發表聲明後，直至14日才有一名網友於臉書社團「爆廢公社」上傳影片，只見原本搭乘上行手扶梯的旅客，突然間電扶梯下滑，造成旅客失速，跌落位於地下1樓的等候月台。由於該部影片過於驚悚，引發不少網友討論與擔憂。

台北市長柯文哲15日上午受訪時表示，已有為此事唸過北捷，並要求北捷儘速公布初步結果；而台北捷運公司也於15日中午臨時宣布召開記者會，說明新埔站電扶梯異常及後續查證進度。

▲▼北捷15日說明新埔站電扶梯異常原因。（圖／北捷提供）

▲北捷15日說明新埔站電扶梯異常原因。（圖／北捷提供）

被問到事發至今已過4天，為何今天才召開記者會？是否會追查將畫面流出的人？北捷副總經理楊秦恒於15日下午記者會回應，會調查與深入了解影片為何從內部流出，並確認有無違法，北捷會公開透明說明，只是必須找適當時機，有需要也會透過此方法將影片公告給外界。

楊秦恒表示，事件發生後北捷已有立即動員，包括總經理、副總經理都有到場了解，並於今日報告設備異常情形，但關於影片流出一事，相關人員正在調查中，如果有違反規定一定會處理。

媒體追問，北捷第一時間不提供影片，直至網友流出影片才說要懲處，是否想息事寧人？北捷客服中心主任凌啟堯提及，捷運系統有非常多監視器，監視器畫面基本上都是提供給必要單位做調查，或是了解事情發生真相，目前正在了解同仁將相關畫面流出去一事，並積極追查中，如果發現同仁有做不好的地方，或是有違反公司規範之處，會依照公司規定處理。

凌啟堯指出，捷運公司一定公平公正公開，只要可以對外說明部分，都會做確認並說明；事發後隔天就有發佈新聞稿對外說明，影片部分有相關單位需要的話，還是要調查了解，因此沒有主動對外提供。

▲▼台北捷運新埔站電扶梯異常，台北捷運召開記者會說明。（圖／記者袁茵攝）

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