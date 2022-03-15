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社會 社會焦點 保障人權

「虛擬寵物」APP詐56人2千萬　檢警兩波搜索逮16人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊2020年8月接獲被害人報案，有歹徒成創設「寵物星球平台APP」邀約民眾投資虛擬寵物，並擔任平台管理者、LINE群組版主等，洗腦民眾投資虛擬寵物，保證介紹購買虛擬寵物會員，每天均可領回增值獲利及廣告收益，期間吸金金額高達2千餘萬元新台幣。刑事局成立專案小組追查，並於去年底起發動2波搜索行動逮捕主謀和股東、吸金共犯共16人。

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，綽號「波賽頓」、「陳小貓」等人當時創設寵物星球平台APP，並分工擔任平台管理者、說明會活動主持人，對民眾保證購買虛擬寵物，每天可獲得2%增值利潤，介紹下線加入投資，可分潤5～10%，結果吸引上百會員加入投資，該交易平台卻在2020年4月無預警關閉，造成眾多會員血本無歸。

刑事局偵一大隊獲報後會同台北市中山、松山警分局、台中警刑大、第四分局、新竹縣竹北分局共組專案小組報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。警方調查，發現該集團要求會員以手機門號綁定名下金融帳戶，作為會員間交易買賣虛擬寵物收匯款之用，並利用平台發布自行創設虛擬寵物炒作讓民眾購買，大作無本生意。

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毛姓主嫌從大陸購入寵物星球平台APP詐騙台灣民眾吸金逾2千萬元，該平台後來無預警關閉。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組調查發現，「寵物星球」平台由毛姓主嫌（44歲）赴大陸購買平台APP程式，再由黃姓股東等人設立5個LINE投資群組邀約民眾加入，警方從2021年11月中旬到今年2月23日發動多次拘提行動，逮捕毛姓主嫌、黃姓股東等16人到案說明；寵物星球平台從2019年8月登台、經營8個月多期間無預警倒閉，詐騙金額逾新台幣2千萬元，總計有56位民眾投資受害，其中1名男性投資者花光存款、投資220萬元，結果血本無歸。

警方收網查扣桌上型電腦主機1台、手機23支、寵物星球悠遊卡8張、銀行存簿25本等相關證物，警訊後將16人依觸犯銀行法、詐欺罪嫌移送新北地檢署複訊，毛姓主嫌裁定10萬元交保候傳，其他共犯約3～5萬元交保候傳。

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