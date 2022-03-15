《用九柑仔店》驚傳拍賣　房仲引用場景照嚇很大...律師這麼說

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉潭墘村原為中藥房的老屋，2019年因熱門戲劇《用九柑仔店》在此拍攝爆紅，至今遊客不斷；但稍早卻有民眾於臉書社團發現竟然要拍賣了，讓不少網友驚呼怎麼可能！認真打造該景點的影劇經紀人黃淑晴表示，當初引進戲劇拍攝，帶動地方觀光，如果真的走向法拍真的捨不得。經《東森新媒體ETtoday》記者去電社區發展協會詢問，總幹事侯吉村證實為烏龍一場。

▲ 用九柑仔店驚傳拍賣，證實是烏龍一場 。（圖／翻攝我是六腳人）

稍早有房仲業者在臉書社團《我是六腳人》po文寫道，用九柑仔店嘉義縣六腳鄉建地持分29.31坪，發拍面積76.08坪，特拍46.8萬，基地總坪數1217.26坪，此文一出引來眾多網友熱議。

用九發展協會組幹事侯吉村接受採訪表示，「我已跟廣告上的仲介聯繫過，也證實是用九後面的地，但因法院刊登的照片就是用九的照片，所以對方無法下架照片，會再進一步協商」，他也同步向朱姓地主確認並無拍賣意願，仲介要出賣的地跟用九有40-50公尺的距離。

律師嚴奇均表示，一般房仲業者要銷售標的物都會用附近明顯地標照片吸引民眾看現場，加上房仲業者表示照片是法院拍攝，應無違法疑慮；但房仲若在照片加註《用九柑仔店》五個字，會造成民眾網路閱覽時，誤以為屋主或土地持有人因經濟考量要法拍該建物或土地，造成負面觀感，才會有妨害名譽的疑慮。

▲律師嚴奇均說明房仲刊載廣告引用文字於標的物的相關性 。（圖／記者翁伊森攝）

黃淑晴本身不僅是《用九柑仔店》演員經紀人，也是嘉義朴子人，拍攝完用九柑仔店後，劇組撤離現場，不捨人去樓空，自掏腰包將柑仔店還原拍攝時場景，也讓原本人口外流且老化的六腳鄉，重新活絡起來。