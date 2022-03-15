新埔站電扶梯意外「發生近4天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，當時約有30名旅客搭乘，造成其中1名旅客腳裸扭傷、3名旅客輕微擦傷，但相關畫面卻直到14日才突然在網路上傳開。台北市議員簡舒培質疑，事發至今才曝光相當匪夷所思，反應慢半拍是否為了掩蓋事實。

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

北捷當時表示，電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行「專案檢查」，不可再有類似故障發生。

但距離意外發生近4天後，才有網友於14日在臉書社團「爆廢公社」公布影片，只見旅客們完全來不及反應，一群人摔成一團，使其他民眾直呼「這太誇張了」、「最下面的很慘」。

民進黨籍台北市議員簡舒培認為，捷運電扶梯相當重要，好幾次工安事件與電扶梯有關，電扶梯維護保養是捷運站重中之重的工作，此次發生下滑好幾公尺意外，北捷應詳細調查清楚，且為何影片到了事發近4天才突然曝光，令人非常匪夷所思。

簡舒培提及，馬政府時期曾有因跨年人擠人關係，造成民眾搭乘捷運手扶梯時跌落，當時馬政府相當迅速的公布影片，讓外界能夠知道發生何事，然而柯市府直至14日才有網友對外公布，是有什麼不可見人的事情嗎？為什麼北捷無法在第一時間召開記者會說明，反應慢半拍，是否想掩蓋事實？

國民黨籍台北市議員游淑慧也表示，當天搭乘手扶梯的時間並非尖峰時段，北捷應公開透明召開記者會說明，讓其他民眾不要害怕，倘若北捷支支吾吾的話，未來恐讓搭乘手扶梯的其他民眾更加緊張。

對此，北捷回應，已要求廠商針對相同類型電扶梯，平行展開清查改善，在未查出真因前，不可貿然啟用，須確保安全無慮；至於保險部分都屬「旅客責任保險」範疇，待旅客醫療告一段落，保險公司再做審查給付。