　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新埔站電扶梯意外「發生近4天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

▲▼北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，當時約有30名旅客搭乘，造成其中1名旅客腳裸扭傷、3名旅客輕微擦傷，但相關畫面卻直到14日才突然在網路上傳開。台北市議員簡舒培質疑，事發至今才曝光相當匪夷所思，反應慢半拍是否為了掩蓋事實。

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

北捷當時表示，電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行「專案檢查」，不可再有類似故障發生。

但距離意外發生近4天後，才有網友於14日在臉書社團「爆廢公社」公布影片，只見旅客們完全來不及反應，一群人摔成一團，使其他民眾直呼「這太誇張了」、「最下面的很慘」。

民進黨籍台北市議員簡舒培認為，捷運電扶梯相當重要，好幾次工安事件與電扶梯有關，電扶梯維護保養是捷運站重中之重的工作，此次發生下滑好幾公尺意外，北捷應詳細調查清楚，且為何影片到了事發近4天才突然曝光，令人非常匪夷所思。

簡舒培提及，馬政府時期曾有因跨年人擠人關係，造成民眾搭乘捷運手扶梯時跌落，當時馬政府相當迅速的公布影片，讓外界能夠知道發生何事，然而柯市府直至14日才有網友對外公布，是有什麼不可見人的事情嗎？為什麼北捷無法在第一時間召開記者會說明，反應慢半拍，是否想掩蓋事實？

國民黨籍台北市議員游淑慧也表示，當天搭乘手扶梯的時間並非尖峰時段，北捷應公開透明召開記者會說明，讓其他民眾不要害怕，倘若北捷支支吾吾的話，未來恐讓搭乘手扶梯的其他民眾更加緊張。

對此，北捷回應，已要求廠商針對相同類型電扶梯，平行展開清查改善，在未查出真因前，不可貿然啟用，須確保安全無慮；至於保險部分都屬「旅客責任保險」範疇，待旅客醫療告一段落，保險公司再做審查給付。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新埔站電扶梯意外「發生近4天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光　曾到饒河夜市吃知名臭豆腐

桃園大火「鄭文燦連3天不在前線」　凌濤踢爆：都在拍蔡英文馬屁

NCC前專委喬建中火燒玉山80公頃　監院批敗壞政府形象通過彈劾

禍不單行！台南空軍基地IDF戰機卡跑道　空軍曝原因：輪煞器故障

快訊／空軍下令幻象2000全面停飛　進行天安特檢

快訊／幻象驅離共機後返場墜海？　空軍駁：執行例行訓練科目

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

納豆近照首曝光！對站深情互視依依　「他恢復得很好」開心享受情人節

新埔站電扶梯意外「發生近4天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光　曾到饒河夜市吃知名臭豆腐

桃園大火「鄭文燦連3天不在前線」　凌濤踢爆：都在拍蔡英文馬屁

NCC前專委喬建中火燒玉山80公頃　監院批敗壞政府形象通過彈劾

禍不單行！台南空軍基地IDF戰機卡跑道　空軍曝原因：輪煞器故障

快訊／空軍下令幻象2000全面停飛　進行天安特檢

快訊／幻象驅離共機後返場墜海？　空軍駁：執行例行訓練科目

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

高中生吃速食拒收餐盤　被勸反嗆：顧客就是上帝，自己收是蠢

聯手逆轉綠軍！汀威迪成唐西奇超強幫手　奇德以後都聽金童的？

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價「1碗100元」　業者：漲一點點

才要推新版動畫…《東京喵喵》作者征海美亞腦出血離世　享年42歲

赤腳打球到MVP！陳將双帶給部落光榮　不愛「最強高中生」稱號

新埔站電扶梯意外「發生近4天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

普丁女兒別墅驚傳遭佔領！入侵者舉「烏克蘭國旗」：歡迎難民入住

賴慧如看海穿搭辣翻！一轉身放送「整片光裸美背」　網狂讚：犯規

許維恩泡澡疑走光…王家梁怒了「赤裸陰影照」回敬！　網全閃瞎

快訊／第4輪談判技術性暫停　法新社：澤倫斯基暗示「可能有突破」

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

政治熱門新聞

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

NCC前專委火燒玉山　監院批敗壞政府形象

新埔站電扶梯意外　議員質疑北捷慢半拍

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

北市開罰「Habit21專業健身房」6.2萬元

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

桃園大火「鄭文燦連3天不在前線」　凌濤踢爆：都在拍蔡英文馬屁

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

空軍：幻象2000非因驅趕共機墜海

快訊／納豆被爆坐輪椅返家　侯友宜：他還沒出院

被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

更多熱門

相關新聞

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

指揮中心14日表示，新增2例確診者，其中一名為基隆（案21497）個案，Ct值13，並於台北市五分埔服飾店「禾荷HER HER」工作。台北市衛生局14日晚間公布相關足跡，包括曾於3月10日至12日連續上班3天，並在11日晚間11時30分曾到過下港名彭臭豆腐。

北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸

北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸

北市大同大學火警！火煙狂冒

北市大同大學火警！火煙狂冒

已進入參選備戰狀態？陳時中：沒有

已進入參選備戰狀態？陳時中：沒有

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北捷運北捷新埔

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

「台灣最冷門車」是哪一牌？

「房價爆衝2000萬↑」他不在意！　曝1觀念懂了輕鬆買

中國疫情擴散！27省區淪陷

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

網酸不敢剪健保卡？台灣表妹開1條件

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面