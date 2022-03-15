民眾黨遭爆性騷疑雲　蔡壁如寫報告給柯文哲：憑空誹謗絕不寬貸

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「四叉貓」14日爆料，台灣民眾黨新任副秘書長鄞楷謙遭女黨工指控性騷擾，但當事人、組織發展部網路組副組長鍾棠芝澄清從頭到尾沒有任何性騷擾，都是誤會。對此，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如15日受訪說，她會寫調查報告給黨主席柯文哲，同時宣告，民眾黨若再發生憑空捏造的誹謗事件，她將採取法律行為絕不寬貸。

鍾棠芝日前透過臉書抱怨鄞楷謙對外造謠被她搭訕、私下約她出去，不調任副秘書長部門就要讓她離職，四叉貓事後截圖轉發，質疑民眾黨又爆性騷擾事件，不過，鍾昨天深夜發出澄清文說，她從頭到尾都不認為有性騷擾，是被有心人士扭曲。

對此，蔡壁如今天上午受訪說，鄞楷謙是民眾黨創黨黨員，因為年輕人比較憨厚，也許溝通技巧沒這麼好，這中間應該是一些工作上的接觸，誤會已解開，希望各界不要多加揣測。

蔡壁如表示，她會寫調查報告給柯文哲，民眾黨員對未來發展有很多不同意見，只要有建設性、可行的都會被採納，更會廣納建言，但為了一己之私、挾怨報仇，進行不論公開或私下的惡意造謠、抹黑，都應該被譴責。

蔡壁如強調，民眾黨很小，禁不起內部的分裂，如果再發生憑空捏造的誹謗事件，一經查證屬實，她將採取法律行為，絕不寬貸。