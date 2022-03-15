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農地違章工廠納管大限將至　蘇貞昌：政府沒有要找麻煩

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 外交部長吳釗燮 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

農地違章工廠輔導轉特定工廠登記期限至3月19日，行政院長蘇貞昌15日表示，政府一點都不想為難這些工廠，而是想盡辦法讓工廠合法化，也請工廠老闆把握最後的期限，這不是刑事犯罪，申請納管不必稱之為自首。

立法院在2019年6月27日三讀通過《工廠管理輔導法》修正草案，並自2020年3月20日施行，明定2016年5月20日前於農地設立的工廠，只要符合低污染條件即可辦理「特定工廠登記」，但須於2年內申請納管。

蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委陳秀寳質詢時表示，這個禮拜六就是3月19日，是農地工廠申請納管大限，縱使政府這兩年積極推動農地工廠輔導，但2019年修法至今全國仍有1萬2000家工廠沒有申請納管，未來恐怕面臨斷水斷電。

陳秀寳指出，彰化縣是全國第四工業大縣，是中小企業不可或缺的一環，但是鄉親對工廠輔導納管一直抱持觀望態度，一來是對納管有訊息落差，導致不知如何辦理，找人代辦還會受騙；二來是工廠老闆認為中央和地方政府言行不一，只是騙工廠自投羅網，並非真心協助輔導。

對此，經濟部長王美花說明，由於今年的3月19日是星期六，依照民法規定，到3月21日才是截止日，經濟部有跟地方政府表示先收件、不要超過時間，因為超過時間就永遠沒辦法申請納管，工廠不需要找代辦，申請書都放在網路上，後續再審查是否合法。

王美花也說，很多工廠猶豫申請的原因是面積很小或是租用，經濟部也有透過行政院中部辦公室說明，如果是有效租約，就應該趕快申請，「後續文件再來補都可以」，政府都知道所在地和相關資料，後續將與地方政府持續溝通辦理。

蘇貞昌則表示，目前已經有3萬多家工廠申請納管，「我一點都不想為難這些工廠，我沒有必要跟他們為難」，政府想盡辦法這工廠合法化，也請工廠老闆把握最後的期限，根本不必委託代辦，「把資格拿在手上，不要誤了期限」。

蘇貞昌強調，這不是刑事犯罪，申請納管不必稱自首，「我們沒有要害他，請他相信政府」，政府沒有要找麻煩，因為一點好處都沒有，希望國家、社會越來越進步，這個禮拜趕快取得合法資格，先登記申請納管，「我一直希望把大家帶往雙贏的路上來走」。

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