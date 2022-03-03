火鍋店候位區囂張抽菸　店員勸阻遭「拍摸臉頰」挑釁：臭俗仔

▲林男在火鍋店的室內等候區抽菸不聽勸阻，還辱罵挑釁電源遭起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子去年到西門町1間需要事先訂位的火鍋店用餐時，大喇喇地坐在室內候位區點菸享受，1名男店員上前勸告，林男卻辱罵店員「臭俗仔」，並用手拍摸店員臉頰，藉此羞辱、挑釁店員，過程都被監視器、店員手機蒐證下來，台北地檢署3日依公然侮辱罪起訴林男。

檢警調查，林男在2021年10月3日中午，就先到誠品生活西門店樓上的火鍋店訂位，傍晚5點多的時候，回店內用餐，林男不知何故，直接在火鍋店外的候位區抽起菸來，由於明顯違反了《菸害防制法》禁止吸菸規定，火鍋店員帶著手機上前攝影蒐證，並勸告林男熄菸。

可是林男不但不聽勸，反而開始發飆痛罵「很糟糕」、「爛店」、「爛人」、「臭俗仔」，甚至起身舉起右手輕輕拍摸店員左臉頰1下，店員不甘當眾受辱，控告林男又打又罵涉嫌侮辱、傷害，另外林男事後還打了好幾通電話，向接聽電話的其他同事詢問「靈骨塔準備好了嗎？」「20個兄弟在樓在等」，也涉嫌恐嚇罪。

因為店員並沒有驗傷證明自己臉頰被林男打傷，也無法提出林男曾在電話中恐嚇的錄音等證據，不足以證明林男構成傷害、恐嚇2罪，最後僅以店員手機蒐證遭辱罵，以及監視器拍下的拍摸臉頰過程，依公然侮辱罪起訴林男。