台中貴族幼兒園集體虐童逼吃嘔吐物　開罰2恐怖教保員27萬創新高

▲台中麗喆幼兒園傳出全班19名幼童，1年內全被女老師毆打成傷，市府今日宣布重罰陳姓教保員18萬元。（圖/資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中貴族幼兒園麗喆過年前驚爆整班孩童遭陳姓教保員施虐、恐嚇，孩子們被打得紅腫，甚至被逼吃嘔吐物、不能大小便。台中市政府1月勒令麗喆停招1年、並開罰園方19萬元。今天再重罰陳姓教保員18萬元、另莊姓助理教保員遭開罰9萬元，其中陳女被罰18萬元，也創下近日兒虐案單一教保員開罰新高金額。

▲過年前立委張廖萬堅與家長們召開記者會。（圖／立委張廖萬堅提供）



今年一月麗喆幼兒園多名家長在立委張廖萬堅等民代陪同下，召開緊急記者會，指控校附設幼兒園陳姓女教保員長期施暴班上小孩，只要孩子吃太慢、嘔吐、不睡覺，就會被拖到廁所暴打、甩耳光，甚至恐嚇小孩不能告訴家長，但校方卻只向教育局通報只有1名幼童受害，涉嫌隱匿。

▲陳姓教保員（中）遭重罰18萬元。（圖／立委張廖萬堅提供）



事件爆發後，市府介入調查，勒令麗喆停招一年、並開罰負責人及園方，今天再宣布開罰教保員。除了陳姓教保員被社會局依違反兒少權法第49條第1項第2款規定，加重處18萬元罰鍰並公告姓名外，社會局指出，另一位動手的莊助理教保員，也被加重處9萬元罰鍰並公告姓名。

另外，教育局指出，案件於1月24日發生，園方1月25日進行校安通報，但實際上園內1月22日即接獲另位家長投訴幼童遭陳員不當對待，園方遲至1月25日才通報，涉延遲通報，且調查後發現，受害幼童由1位陸續增至十多位，疑涉隱匿。

教育局1月27日上午到園全面性檢視，查獲園方的違失包括師生比違規、疑租借教保服務人員資格證書、未具教保服務人員資格者入班服務，並且隱匿幼童受虐但卻未依法通報等情形，其中，對於麗喆隱匿致更多幼童受害，教育局決議重罰負責人15萬元、加上其他違失罰鍰計19萬元，勒令停止招生一年。