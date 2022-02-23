閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

▲都市計畫區內雜草長度超過60公分最高罰6千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著都市發展，台東縣劃設不少都市計畫區，但仍有一些閒置的土地，久未維護管理，造成雜草叢生，易引來蚊蟲孳生、蛇鼠出沒，為有效維護及改善，臺東縣公告規範都市計畫區內土地雜草長度超過60公分，限期未改善者，罰款1200元至6000元。環保局表示，去年受理民眾陳情雜草叢生案件316件，未改善罰款3件，民眾配合改善率高，但還是要提醒土地所有人、管理人或使用人應定期查看土地環境及進行除草，一起維護美好環境。

台東縣政府表示，人口較密集的都市計畫區，如閒置土地雜草叢生不定期修剪，市容環境就會顯得雜亂，甚至遭丟棄垃圾，引來蚊蟲、蛇鼠，造成環境衛生與人身危害的問題，共同維護環境衛生，需要大家更多配合與努力，因此要呼籲地主善盡土地環境維護管理的責任，讓臺東都市計畫區內的環境衛生能更保持乾淨整潔。

環保局指出，台東縣目前公告雜草管制規定，尚不含藤蔓及雜樹，且是針對都市計畫區內公私有土地、道路，規範雜草長度不可以超過60公分，如查有超過限值，將通知地主限期修剪改善，如果未完成改善者，將依廢棄物清理法第50條規定處新台幣1200元至6,000元罰鍰，不過，相關規定施行至今，此類陳情案處理後地主配合改善率相當高，顯示民眾有強烈守法觀念，為了讓民眾擁有更舒適的生活環境，希望地主能主動定期查看及除草。

環保局呼籲大家一起來關心及監督我們周遭的環境，如居住環境位於都市計畫區內，發現有土地雜草過長髒亂情形，請撥打24小時免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、環保署公害污染陳情網路受理系統等多元管道報案，環保局將派員前往稽(巡)查。