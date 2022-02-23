　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

▲都市計畫區內雜草長度超過60公分最高罰6千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲都市計畫區內雜草長度超過60公分最高罰6千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著都市發展，台東縣劃設不少都市計畫區，但仍有一些閒置的土地，久未維護管理，造成雜草叢生，易引來蚊蟲孳生、蛇鼠出沒，為有效維護及改善，臺東縣公告規範都市計畫區內土地雜草長度超過60公分，限期未改善者，罰款1200元至6000元。環保局表示，去年受理民眾陳情雜草叢生案件316件，未改善罰款3件，民眾配合改善率高，但還是要提醒土地所有人、管理人或使用人應定期查看土地環境及進行除草，一起維護美好環境。

台東縣政府表示，人口較密集的都市計畫區，如閒置土地雜草叢生不定期修剪，市容環境就會顯得雜亂，甚至遭丟棄垃圾，引來蚊蟲、蛇鼠，造成環境衛生與人身危害的問題，共同維護環境衛生，需要大家更多配合與努力，因此要呼籲地主善盡土地環境維護管理的責任，讓臺東都市計畫區內的環境衛生能更保持乾淨整潔。

環保局指出，台東縣目前公告雜草管制規定，尚不含藤蔓及雜樹，且是針對都市計畫區內公私有土地、道路，規範雜草長度不可以超過60公分，如查有超過限值，將通知地主限期修剪改善，如果未完成改善者，將依廢棄物清理法第50條規定處新台幣1200元至6,000元罰鍰，不過，相關規定施行至今，此類陳情案處理後地主配合改善率相當高，顯示民眾有強烈守法觀念，為了讓民眾擁有更舒適的生活環境，希望地主能主動定期查看及除草。

環保局呼籲大家一起來關心及監督我們周遭的環境，如居住環境位於都市計畫區內，發現有土地雜草過長髒亂情形，請撥打24小時免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、環保署公害污染陳情網路受理系統等多元管道報案，環保局將派員前往稽(巡)查。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
口罩版Face ID將上線　但這4種舊iPhone無法使用
正妹莫名收「一大箱蓮霧」！　竟是她報案警員寄的
快訊／雨區又擴大！　11縣市豪、大雨特報
不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：從未見過
快訊／性侵割乳做標本　華山分屍案最終判決出爐
快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　這天曾赴IKEA Café
快訊／口罩令將鬆綁！　陳時中鬆口曝時機
快訊／國道三號死亡車禍！28歲女駕駛身亡　男乘客撞腦失憶
「163歲木乃伊活死人」瘋傳！　專家揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎尾科大+廣達「義大利文藝復興展」　雲林6小學接力展出

移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

1922公費疫苗預約平台　24期開放預約追加劑

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

迷途婦大馬路徒步徘徊　暖警協助返家

移工妻子從泰國寄家鄉味香腸肉鬆　驗出非洲豬瘟最高可罰100萬

苗栗縣頭份國小「致善樓」竣工落成　打造全縣第一座智能教室

寒風細雨公益傳愛　北部產科醫師校園送暖

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

虎尾科大+廣達「義大利文藝復興展」　雲林6小學接力展出

移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

1922公費疫苗預約平台　24期開放預約追加劑

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

迷途婦大馬路徒步徘徊　暖警協助返家

移工妻子從泰國寄家鄉味香腸肉鬆　驗出非洲豬瘟最高可罰100萬

苗栗縣頭份國小「致善樓」竣工落成　打造全縣第一座智能教室

寒風細雨公益傳愛　北部產科醫師校園送暖

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

史上第一21冠納達爾奪開季11連勝　追平生涯最佳

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

TIMTOSxTMTS 2022視訊採購洽談會350場千萬美元商機　實體展至26日

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

花蓮朋友久等了！集結12家攤商　素食小夜市2／26前進港天宮廟前廣場

「每天帶便當，讓我存出一棟房」！資深銀行員花10年攢到4600萬

高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

主計處曝「平均月薪55K」　她揭人力銀行數據批蔡政府公然說謊

BY2 Yumi宣布開工！細肩帶「辣露絕對領域」全身照曝…網嚇：又瘦好多

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

即／嘉義保養廠晚間大火！1人急送醫

不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌

「往日月潭專用道」成塞車解方　228連假續施行

梨山傳電桿斷裂「砸中遊覽車」

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

228連假來熱博農再區　氣球限時送＋按讚送地瓜

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

企業主管瘋讀EMBA　辦論壇助度後疫情時代　

台南高鐵特定區啟動新經濟發展

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

「大菊」事件不要蹭選舉熱度

台中送大禮　弱勢學生安心午餐券調至65元

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

更多熱門

相關新聞

南北地檢聯手出擊　環保犯罪集團18人起訴

南北地檢聯手出擊　環保犯罪集團18人起訴

50歲蔡姓男子為首的環保犯罪集團，長期將北部與中部事業機構之營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南地區非法掩埋棄置，不法掩埋棄置體積共計約77034.29立方公尺，總清除處理費用高達10億多元，台南地檢署調查後，認定蔡等18人犯行明確，提起公訴。

TOYOTA、Yamaha開發V8氫燃料引擎

TOYOTA、Yamaha開發V8氫燃料引擎

睡午覺被「胖狗棉被」卡好卡滿！

睡午覺被「胖狗棉被」卡好卡滿！

即／丰偉環保印股票狠撈3億　董座200萬交保

即／丰偉環保印股票狠撈3億　董座200萬交保

即／丰偉印股票狠撈3億　涉詐欺8人遭約談

即／丰偉印股票狠撈3億　涉詐欺8人遭約談

關鍵字：

雜草 環保 開罰

讀者迴響

熱門新聞

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

王品13大品牌3月優惠懶人包

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面