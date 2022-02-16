全台農地違法設置超商　台南市府：查到違規屬實依法開罰

▲立委陳椒華敦促政府改善全台灣各縣市農地違法設置超商一事，台南市政府表示，若查到違規屬實，則將依法開罰。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對立委陳椒華16日敦促政府改善全台灣各縣市農地違法設置超商一事，台南市政府對此回應，台南市非都市土地範圍廣大，違規態樣多元，但市府團隊執法不鬆懈，若查到違規屬實，則將依法開罰。

台南市政府表示，依農業發展條例第8-1條規定，在農業用地上興建有固定基礎之農業設施，應先申請農業設施之容許使用，並依法申請建築執照，「便利超商」並不屬於農業設施容許使用的範疇，因此裁處是依同例第69條規定「依區域計畫法或都市計畫法規定處理」。

台南市政府指出，都市計畫區內及非都市計畫區之農地，其土地使用管制，分別是由都市發展局及地政局管轄，並由轄區公所負責違規使用之查報。

都發局表示，依「都市計畫法台南市施行細則」規定，農業區除保持農業生產外，僅得申請興建農舍、農業產銷必要設施、休閒農業設施、自然保育設施或農村再生相關公共設施，及經市府審查核准之公用事業設施、土石方資源堆置處理、廢棄物資源回收、貯存場、汽車運輸業停車場（站）、客（貨）運站與其附屬設施、汽車駕駛訓練場、社會福利事業設施、幼兒園（經教育主管機關核准得兼辦國民小學兒童課後照顧服務中心）、加油（氣）站…等使用。

若在都市計畫農業區開設超商，依台南市政府辦理違反都市計畫法案件統一裁罰基準，是屬一般行業案件，得處以土地或建築物所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元至30萬元以下罰鍰。

都發局2020年針對農業區違反都市計畫法案件已裁處87件，2021年裁處案件則增加至122件，後續若有於農業區經營超商查屬事實者，都發局將逕依裁罰基準進行裁罰。

地政局表示，非都市土地之農牧用地，依農業發展條例及非都市土使用管制規則等，僅可為農業相關或其他法規容許之使用，違反者經轄區公所查報後，並由地政局會請農業局確認違反農業使用後，依區域計畫法予以裁處6萬元至30萬元，並限期改善。其中2021年地政局已裁處377件，較2020年337件增加40件，後續地政局也會配合國土利用監測之衛星變異點通報，以科技執法方式加強查處。