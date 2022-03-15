墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨！遊客興奮尖叫　動保急喊漁船：別撞到

記者陳崑福／屏東報導

「哇!好大喔」，屏東墾丁萬里桐外海(14)日下午被發現一頭巨大鯨魚出水，被搭船潛水的遊客目擊，拿起手機拍攝牠出水剎那的畫面，這是當地海域多年來再次拍攝到，相當難得；鯨豚調查員及黑潮海洋文教基金會人員依畫面判斷應該是大翅鯨，屏東縣政府也轉知漁民於該海域附近作業時要注意，避免發生撞擊事件。

▲萬里桐拍到鯨魚畫面 。（圖／陳柄樺及「阿yao潛水趣」提供））

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恆春半島早年曾是台灣捕鯨基地，但近年已經少見鯨魚行蹤，14日下午有潛水客搭船出海時，意外在萬里桐外海看到一頭巨大鯨魚出水，紛紛拿起手機拍攝，專家透過影片初步鑑定，研判是相當西岸少見的大翅鯨。

拍到畫面的「阿yao潛水趣」表示，這頭鯨魚距離岸邊只有20米，在船上目擊牠龐大身軀出水一圈又往海裡游的剎那，大家都不禁尖叫「好大啊！」，相當興奮。

鯨豚調查員及黑潮海洋文教基金會解說人員根據畫面，判斷是大翅鯨，但西部海域不常見，這時節大翅鯨大部分是從東部外海往北遊，確實相當罕見又珍貴。

屏東縣政府農業處動保科，14日下午6點接獲海保署通報，於墾丁萬里桐海域發現1隻大翅鯨（體長估約10多公尺）在該海域活動，也轉知漁民於該海域附近作業時，降低船速及注意海面情況，避免發生漁船撞擊鯨魚事件。