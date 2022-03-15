　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨！遊客興奮尖叫　動保急喊漁船：別撞到

記者陳崑福／屏東報導

「哇!好大喔」，屏東墾丁萬里桐外海(14)日下午被發現一頭巨大鯨魚出水，被搭船潛水的遊客目擊，拿起手機拍攝牠出水剎那的畫面，這是當地海域多年來再次拍攝到，相當難得；鯨豚調查員及黑潮海洋文教基金會人員依畫面判斷應該是大翅鯨，屏東縣政府也轉知漁民於該海域附近作業時要注意，避免發生撞擊事件。

▲萬里桐拍到鯨魚畫面 。（圖／陳柄樺及「阿yao潛水趣」提供））

▲萬里桐拍到鯨魚畫面 。（圖／陳柄樺及「阿yao潛水趣」提供））

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬里桐拍到鯨魚畫面 。（圖／陳柄樺及「阿yao潛水趣」提供））

▲萬里桐拍到鯨魚畫面 。（圖／陳柄樺及「阿yao潛水趣」提供））

恆春半島早年曾是台灣捕鯨基地，但近年已經少見鯨魚行蹤，14日下午有潛水客搭船出海時，意外在萬里桐外海看到一頭巨大鯨魚出水，紛紛拿起手機拍攝，專家透過影片初步鑑定，研判是相當西岸少見的大翅鯨。

拍到畫面的「阿yao潛水趣」表示，這頭鯨魚距離岸邊只有20米，在船上目擊牠龐大身軀出水一圈又往海裡游的剎那，大家都不禁尖叫「好大啊！」，相當興奮。

鯨豚調查員及黑潮海洋文教基金會解說人員根據畫面，判斷是大翅鯨，但西部海域不常見，這時節大翅鯨大部分是從東部外海往北遊，確實相當罕見又珍貴。

屏東縣政府農業處動保科，14日下午6點接獲海保署通報，於墾丁萬里桐海域發現1隻大翅鯨（體長估約10多公尺）在該海域活動，也轉知漁民於該海域附近作業時，降低船速及注意海面情況，避免發生漁船撞擊鯨魚事件。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
蘇貞昌再轟蔣萬安「沒本事」：猴子爬高才被看到紅屁股
貨櫃輪又卡住擱淺！　長榮回應了
楊繡惠外洩裸照「胸前春光露出」！　形狀超堅挺
烏克蘭：烏俄雙方最快2週內簽署「和平協議」！
快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了
劉品言宣布重大決定　「超音波」畫面曝！
中國犯台後果？　專家：西方不會祭「俄式經濟制裁」
見男友家長「沒穿內衣」起爭執！安妮：俄羅斯都這樣教
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／居家檢疫最快1個月後縮短為7天　指揮中心14:00說明

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

衛教文遭酸「炒熱度、腦子是錢」　蘇怡寧怒嗆：以我的砍暫還需要？

全台變天溼答答　2波鋒面接棒時間曝

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨！遊客興奮尖叫　動保急喊漁船：別撞到

土地公「別怕！我罩妳」　德國妹揭來台原因：不回去了

民眾黨「月曆女郎」爆被長官騷擾　四叉貓：非首次

年輕帥哥5年猛換女友原因曝　醫驚喊台人嚴重低估這問題

公視低級錯誤！42萬筆珍貴畫面「全被刪除」　急燒公帑補破網

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

瘋傳韓網紅「李根大尉戰死烏克蘭」 5天沒消息...韓媒抓包1疑點

快訊／居家檢疫最快1個月後縮短為7天　指揮中心14:00說明

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

衛教文遭酸「炒熱度、腦子是錢」　蘇怡寧怒嗆：以我的砍暫還需要？

全台變天溼答答　2波鋒面接棒時間曝

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨！遊客興奮尖叫　動保急喊漁船：別撞到

土地公「別怕！我罩妳」　德國妹揭來台原因：不回去了

民眾黨「月曆女郎」爆被長官騷擾　四叉貓：非首次

年輕帥哥5年猛換女友原因曝　醫驚喊台人嚴重低估這問題

公視低級錯誤！42萬筆珍貴畫面「全被刪除」　急燒公帑補破網

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

佳冬獨居老人突病逝　警協調禮儀公司無償處理後事

民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主：被別人扭曲解讀

快訊／居家檢疫最快1個月後縮短為7天　指揮中心14:00說明

幼童綠豆塞鼻孔！醫驚喊「都快發芽了」　清1小時狂流血

王文淵遭政府施壓才請辭？　蘇貞昌：太小看他

外媒曝鴻海印度廠4月起量產iPhone 13　估將滿足在地市場需求

只見5次面「婆婆要送整棟房」　超狂寵媳曝！網羨慕：拯救過地球吧

蘇貞昌再轟蔣萬安「沒本事」：猴子爬得高才被看到紅屁股

麥當勞撤出！俄270kg胖男「吃不到漢堡」崩潰　把自己銬在店門口

LME周三恢復鎳市場交易　多種金屬受15％漲跌幅限制

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換飲料

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　動保急喊漁船：別撞到

風電進行式　破碎葉片恐變垃圾電

3階段變天！入夜狂跌10度

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

年薪百萬　生活0品質讓她迷茫

更多熱門

相關新聞

俄稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

俄稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

CNN報導，俄國防部宣布俄軍透過精確打擊，消滅多達180名外國援烏志願軍，烏克蘭予以否認，指稱是純粹的俄羅斯宣傳。13日稍早時，俄羅斯國防部發言人科納申科夫在記者會上說，高精準度的遠端武器打擊了的烏克蘭武裝部隊訓練中心和雅沃爾斯基軍事訓練場。多達180名外國雇傭兵和大量外國武器被清滅。

孫道存被求償74.5億　孫芸芸3姊弟拋棄繼承

孫道存被求償74.5億　孫芸芸3姊弟拋棄繼承

富商爭女陷僵持　空姐隔9小時說話了

富商爭女陷僵持　空姐隔9小時說話了

快訊／華碩遭烏點名退出俄羅斯　公司：擬捐3000萬元聲援烏克蘭

快訊／華碩遭烏點名退出俄羅斯　公司：擬捐3000萬元聲援烏克蘭

黑車逆向停等紅燈　網友昏倒：竟如此自然

黑車逆向停等紅燈　網友昏倒：竟如此自然

關鍵字：

萬里桐大鯨翅恆春潛水影音屏東墾丁

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

快訊／桃園燒不停！幼獅工業園區今又火警

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面