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社會 社會焦點 保障人權

人妻《RO》網交男友「只給你」對話曝　沒見過面下場慘

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲林女對李男說，「確定愛上你了，因為你好細心、好體貼……我想跟你談戀愛！」（示意圖／翻攝Pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名林姓人妻透過線上遊戲《RO仙境傳說》，認識一名李姓男網友，雙方互傳甜言蜜語，「確定愛上你了，因為你好細心、好體貼」。林夫看老婆的手機、電腦發現對話，當場臉綠，氣得告上法院。雖林女、李男未見過面，但法官認為，雙方儼然一對熱戀中的男女朋友，判連帶賠償5萬元。

判決指出，林女與丈夫於2017年結婚，她2021年8月認識李男。林夫控訴，妻子與李男多次傳送曖昧對話、穿著清涼嘟嘴自拍給彼此，讓他受有精神損害，因此求償30萬元。

林女則辯稱，她和李男僅為網友，未曾見面，兩人傳訊息僅是朋友間生活上關心，通訊軟體文字難免使用誇大用語；她拍攝的自拍照皆穿睡衣，否認丈夫所稱「穿著清涼」。

▼法官認為，林女和李男儼然一對熱戀中的男女朋友。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

李男則說，兩人僅認識一個月，亦無交往，實難認侵害原告的配偶權；且對話僅是基於遊戲中氣氛開玩笑，並無真正意思。

法官審酌雙方對話，像是「你說我會不會為別人煩心？…現在這個當下是不可能的，因為我的心在你身上」、「就算真的到了那一天，我也願意一直做你的太陽」、「我真的很喜歡很喜歡甚至很愛妳了，不管是現在或是未來，我都會把妳放在心中……我愛妳。」

林女對李男說，「確定愛上你了，因為你好細心、好體貼……我想跟你談戀愛！一起出去吃飯逛街，做所有戀人會做的所有事情，我都想跟你一起做，想把我的溫柔給你，把我的體貼給你，把我的祕密說給你聽，只給你」、「我第一次覺得自己找到真愛就是你，onlyyou。」

法官認為，被告兩人儼然係一對熱戀中的男女朋友，對話內容確已逾越對一般朋友間正常交往範疇，足認已破壞夫妻共同生活圓滿安全及幸福，已侵害原告基於婚姻關係的配偶權。法官審酌雙方經濟能力等，判連帶賠償5萬元。全案可上訴。

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