台南北區忠義路打通公園南北路　獲營建署核定2.3億元開闢

▲台南公園之忠義路往北打通至公園北路，獲得營建署生活圈計畫同意補助，加上地方配合款共2.3億元來開闢，預計2024年完工通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲推動府城觀光交通便捷，積極向中央爭取鄰近台南火車站、台南公園之忠義路往北打通至公園北路，獲得營建署生活圈計畫同意補助，加上地方配合款共2.3億元來開闢，預計2024年完工通車。

北區忠義路打通公園南北路提供周邊交通、文化觀光與商圈鏈結，並同步打造人本通行空間，提供用路人、車安全行車環境，黃偉哲市長14日特地前往視察當地交通環境狀況。

工務局表示，忠義路往北延伸開闢的計畫道路，鄰近台南火車站，周邊緊鄰多處重要活動商圈、交通與文化觀光集結點，包括321巷藝術聚落、台南轉運站、總爺古街、台南公園及長興生態景觀公園等。未來道路開闢完成可打通公園南路與公園北路交通，除了可分流周邊西門路與公園路車流外，也能提升周邊文化商圈觀光產業之效能。

因考量忠義路為台南市區自健康路往北至公園南路之南北向重要道路之一，公園南路附近又為交通與觀光重要集結地，除需往北打通至公園北路並與周邊道路連結外，也將設置人行道設施，以改善行人通行安全與交通分流的效益。

新闢道路有2段工程，為長度約380公尺之3-34-20m路段(忠義路往北延)，及長度約110公尺之NB-9-9m路段(長賢街往東延)分別開闢為20公尺寬、9公尺寬之道路，達成社區住戶進出及對外的運輸便捷，及地方對忠義路最後一哩路的需求，並可藉此活絡道路周邊地區的觀光產業發展。