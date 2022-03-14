辣媽參選人秀比基尼照　諷南市府馬賽克酒駕累犯「做半套」

▲民眾黨東區台南市議員參選人蔡宛秦，以自己的馬賽克清涼照，抗議市府以馬賽克處理方式，規避個資法，提前收割中央政績，做事做「半套」。（圖／翻攝蔡宛秦臉書，下同）

記者林悅／台南報導



台南市交通局率先全國於交通局網站以馬賽克處理方式，公布首批3名酒駕累犯，有3個小孩的民眾黨東區市議員參選人蔡宛秦，14日在臉書以自己的馬賽克「清涼照」，抗議市府「搶版面」，提前收割中央政績，並嗆要做就玩真的，不要做半套！

台南市交通局指出，道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，將於3月31日起實施，但市長黃偉哲相當重視酒駕危害事件，指示交通局等單位於法令上路前應有更積極作為，以期回應廣大民眾對用路安全的期待。因此，台南市全國首創推動「重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人影像模糊化處理等作法，公布於交通局網站，首批公布3人。

民眾黨東區市議員參選人蔡宛秦在臉書PO出她「馬賽克處理」的清涼照，抗議市府率先全國以馬賽克處理照片後公布酒駕累犯的行為，係閃避現階段法律未上路實施前，可能有違反個資法。

蔡宛秦PO文指出：

我收到私訊，這是友人幫我側拍又加上馬賽克，俗稱「當事人影像模糊化處理」。他說照片已去識別化個資再公布，應可警惕大家在海邊玩水不要穿太少，免得被偷拍…（（（你認同嗎…？！———，對於酒駕，我絕對支持零容忍！對於酒駕，我絕對支持公佈酒駕累犯個人資訊！立院通過《道路交通管理處罰條例》增訂酒駕再犯者「得公布再犯者姓名、照片及違法事實」，將於「3月31日」起實施。

但南市府卻率先於在3月2日，以「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，用地方政府自己制定的行政規則（俗稱地方遊戲規則），發布只要馬賽克個資後就可以公開上網發布酒駕累犯者資訊，為的就是閃避現階段法律未上路實施前，可能有違反個資法的解套！這些實話市府為何不敢跟民眾說清楚！在法律施行前，不惜僭越法律位階，用這種馬賽克公布法就是在偷吃步！該黨參選人竟出面護航，說此舉是要讓酒駕者能有所警惕，且公布馬賽克照片並不會影響當事人生活？！有沒有法學素養啊！？

我支持要公布就等法律施行後就直接全面公布，市府搶先實施馬賽克公布法公布個資，顯然就只是想提前收割中央政績，搶佔全國版面而已！要做，就玩真的！不要做半套！黃市長你有決心做事，絕對不差這半個月的時間！」。

▲台南市政府公布酒駕累犯資訊，引起同為中西、北區市議員參選人林建南（左）、江明宗言詞交鋒。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南市交通局率先全國公布酒駕肇事等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人影像模糊化處理等作法，公布於交通局網站，首批公布3人，此舉引起民進黨中西、北區市議員參選人林建南及民眾黨市議員參選人江明宗的言詞交鋒。

林建南指出，有民眾黨候選人以自拍清涼照方式諷刺市府此舉是做事做一半。林建南認為，市府用「馬賽克處理」酒駕累犯者的姓名、照片等個人化資訊，以規避個資法規範，是處於提醒與警告，讓人心生警惕，避免再犯，而非要霸凌累犯，影響其工作與生活。

同為中西、北區民眾黨台南市議員參選人江明宗表示，針對民進黨議員參選人林建南護航市府的酒駕公開照片政策，他認為酒駕慣犯大多已經存在酗酒問題，公布照片與個資連治標都無法，民眾期待的是更積極的介入作為。

江明宗說，酗酒習慣衍生的連續酒駕問題，需要的是強制勒戒來介入改善，家庭都已經難以產生約束力，更何況是訴諸於大眾；江明宗以自身經驗為例說明，自己的父親就是因為酗酒習慣影響健康而離世，可以理解在這樣的情況下家庭成員無助的感受，因此認為市府真有決心要處理酒駕問題，就該積極運用公權力介入勒戒工作。