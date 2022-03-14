澤倫斯基：談判是為實現跟普丁見面　目標是獲得有效保證

▲烏克蘭總統澤倫斯基(右)會跟俄羅斯總統普丁面對面對決嗎？（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」14日報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，跟俄羅斯談判的目標是獲得「有效保證」。但他並沒有說明所謂「有效保證」為何。他又說，烏克蘭代表團在跟俄方談判中的任務是實現他跟俄羅斯總統普丁的會面。

澤倫斯基在談話中說，「關於跟俄羅斯聯邦的談判。每天我們的代表團都以視訊方式跟對方對話。我們代表團的明確任務是：盡一切努力讓總統峰會舉行，我相信，人們期待這次會面。」

澤倫斯基強調，跟俄羅斯談判是必要的，當中包括透過談判啟動了十多個人道主義走廊。他就跟普丁會晤的前景說，「這是一件複雜的事情，一條艱難的道路，卻是必須要走的道路。」

▲烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

他在透過通訊軟體Telegram發布的視訊談話中還說，「我們的目標是要在這場鬥爭、這場複雜的談判工作中讓烏克蘭獲得所需的結果，和對我們來說需要的東西。那就是為了和平、為了安全、為了讓我們獲得保證，正常而且有效的保證。不像在布達佩斯那次，根本不像在我們的天空。這次要的是可以讓烏克蘭人認為這行得通的保證。」

他指出，「談判是必要的」，包括透通過談判，在烏克蘭啟動了「十多條人道主義走廊」，上周日有5000多人透過這些走廊被疏散。