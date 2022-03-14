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79歲爺付26K「勾手相親」8分鐘！58歲女要求「再等2年」他超崩潰

▲▼79歲爺爺付26K勾手相親8分鐘！58歲女要求「再等2年」他超崩潰。（圖／翻攝網易新聞）

▲79歲尹性男子因寂寞而相親，卻疑似碰到詐騙。（圖／翻攝網易新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸重慶市渝北區一名79歲尹姓男子，因妻子過世6年不甘寂寞，花費6000元人民幣（約台幣2萬6900元）相親。沒想到，尹男跟一名58歲陳姓女子見面10分鐘後就再也沒有見面，僅透過電話聯繫1年，對方甚至還要他再等2年，讓尹男無奈地說「我骨頭都等老了！」

綜合陸媒報導，尹男表示，妻子6年前因病去世，他每天看到路上的男女都互相有伴，晚上夜深人靜時總感覺非常寂寞，「我身體非常健康，最少能活到90幾歲。如果不找個伴，剩下的日子怎麼過？」；因此，他在2021年初找了一間婚姻仲介所，繳交6000元人民幣後與陳女在2021年3月21日見面，兩人第一次見面約會8分鐘後，陳女還勾著尹男的手散步，但最後陳女以吃喜酒為由藉故離開。

然而，尹男事後不斷約陳女見面，卻被對方以各種理由推託，時隔1年後讓尹男難以忍受，憤而與陳女攤牌。沒想到，陳女卻要尹男再等她兩年，讓尹男無奈地說「我骨頭都等老了！」而婚姻仲介所也因合約到期而不幫忙聯繫陳女。

▲▼79歲爺爺付26K勾手相親8分鐘！58歲女要求「再等2年」他超崩潰。（圖／翻攝網易新聞）

▲陳女要求尹男再等她兩年。（圖／翻攝網易新聞）

尹男控訴，婚姻仲介所當下看到他和陳女相處良好就收費6000元人民幣，但陳女事後拖延1年不見面，又要他等兩年，懷疑是想拖延時間，讓跟婚姻仲介簽下的半年協議過期。

據悉，該婚姻仲介所名稱為「江北區合緣心理諮詢服務部」經查後經營狀態為註銷，且兩名登記的工作人員電話都已無法撥通，而陳女接電話後表示，她不知道有這件事，便立刻掛斷電話。

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