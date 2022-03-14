3階段變天！入夜狂跌10度　週四鋒面報到「降雨熱區出爐」

▲氣象局表示，週四鋒面報到，北台灣將轉雨變涼。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

不要被白天的溫暖騙了，氣象局提醒，這週整體天氣雖偏暖，不過，日夜溫差大，最多會少10度左右，且週四17日將有新鋒面，明顯轉涼有雨，尤其北台灣最需要留意，還好週六後逐漸回暖，天氣1週內有3階段變化。

氣象局預報員朱美霖表示，週四前白天高溫會來到近30°C，中南部可能會再高一點有31至32 °C，屬於偏溫暖多雲到晴，週四這天隨鋒面通過，台灣附近天氣轉為不穩定，週五東北季風增加，北台灣天氣會轉變「有雨且變涼」，但很快週六、週日氣溫回升。

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朱美霖說，週四前溫暖的這幾天，只需留意「日夜溫差大」，跟金門、馬祖和西半部有霧，明天週二北台灣雲量略為增多，溫度溫度略為下降一些，但還是有25度到30度。週三、週四台灣附近屬於偏東到東南風，整體上偏暖外，週四可以看到有一道鋒面建立，要開始注意降雨，天氣轉為不穩定，一直到週五通過，東北風增強，迎風面「降雨增多」，這一波對北台灣氣溫會下降，中南部影響不大。

▲▼朱美霖說，週四北台灣氣溫受到雲多降雨影響，將下降2、3度。（圖／記者陳煥丞攝）



朱美霖指出，週六、週日東北風減弱，台灣又處於回暖狀況，至於未來降雨趨勢，週四以前白天各地偏暖，主要北部山區、東半部降雨偏向局部到零星，再次提醒天氣明顯轉變會落在週四晚上到週五，要特別留意降雨範圍增加，中部以北及東半部都會有局部短暫陣雨，南部山區也會有降雨可能。

朱美霖進一步說明，週四鋒面到來轉為不穩定天氣，北台灣氣溫受到雲多降雨影響，將下降2、3度，白天轉涼，同樣中南部影響則不大，一週白天高溫可來到接近30度左右，早晚為20、21度上下。另外，朱美霖提到，未來一週沒明顯冷空氣影響，後續是否有強一點的冷空氣要再觀察。