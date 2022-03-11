溫度一路往上爬！兩時段又急凍　鋒面挾雨彈襲台時間曝

▲各地白天暖熱，入夜後溫度偏低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

近日東北風減弱，各地天氣穩定溫暖，早晚受輻射冷卻影響溫度偏低。天氣職人吳聖宇表示，穩定天氣將持續到下周三，等到下周四會有一波比較明顯的鋒面系統逐漸接近，周四晚上到周五各地降雨機率提高，不過下周末又會恢復晴朗的好天氣，甚至還會更加升溫。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，這幾天都是相當穩定的天氣型態，日夜溫差大，白天各地大致都有陽光，普遍感覺比較溫暖，但是入夜到隔天清晨反而因為天空雲少，輻射冷卻作用配合，仍有局部較低的溫度出現。

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原本預計下周一會有微弱鋒面通過，但預測鋒面通過的位置越來越偏北，對台灣天氣的影響也越來越小，鋒面過後的東北風強度也不明顯，因此預期天氣的實際變化應該有限，頂多是北台灣雲量有些增多的情況。

▲未來一周溫度持續往上升。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

天氣較大變化的時間點落在下周四，屆時另一波比較明顯的鋒面系統逐漸接近，各地雲量增多，周四晚上到周五個地降雨機率提高，不過這波鋒面也過得很快，周六就會離開，因此周末天氣可望再度趨於穩定一些。

溫度方面，由於接下來一段時間不僅東北風很弱，甚至常常會有東南風到偏南風的影響，暖空氣勢力較偏強，因此從模式的溫度預報趨勢上來看都是逐漸上升的，即使下周四、五有較明顯的鋒面通過，溫度下降的預測也不明顯，甚至到了下周末還更為升溫。

短期內如果沒有明顯的變動，整體溫度將偏暖，暫時不會再有大幅度變冷的情況，頂多是一些日夜間小幅度的波動，或是降雨後地面的短暫降溫情況為主。由於暖空氣較明顯，而且帶有些濕度，所以未來幾天夜晚到清晨溫度較低的這段期間西半部容易有霧出現的機會。