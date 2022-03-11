今晨10.9℃！變天時間曝光　鋒面掃過帶雨來

▲下周四水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（11日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的10.9度。氣象局預報員林定宜提醒，下周四鋒面接近、下周五鋒面通過，水氣會比較多一些，中部以北和東半部有短暫雨。

氣象局今晨對桃園市、新竹縣市、苗栗縣發布「濃霧特報」，今西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地多雲到晴，東半部有零星降雨，中部以北、宜蘭清晨低溫13-16度，南部和花東17、18度；中部以北和東半部白天高溫25至27度，南高屏更可以來到29至32度，要注意日夜溫差大。

林定宜說，周六到下周三各地多雲到晴，僅東半部雲量多、偶爾局部零星雨；下周一、下周二北方有微弱鋒面通過，水氣略增，北部雲量增加，北部山區有降雨機會。

林定宜說，周末還會更回溫，南部高溫可能32度、中部可能30度，北部預估27、28度。他提醒，下周四鋒面接近、下周五鋒面通過，水氣會比較多一些，中部以北和東半部有短暫雨，至於溫度會降多少，還要再觀察。