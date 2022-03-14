大降溫！冷空氣南下時間曝　2波變天「長袖要留著」

▲冬衣先別收！（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

「以為可以換季了？但沒有！」天氣風險公司總經理彭啟明表示，周四下半天開始，將有道鋒面逐漸接近，中部以北到東半部將轉多雲偶陣雨的天氣；下周二、下周三之後，北方有冷空氣南下，溫度會顯著下滑、明顯轉涼，長袖外套仍要留著。

彭啟明在臉書說，周末這兩天各地相當晴朗，台灣附近的大環境顯著吹偏東風到東南風，大氣非常穩定，除了東半部的花蓮、台東及恆春半島仍有迎風面的地形雨勢，或宜蘭靠山區有些局部陣雨，各地都是非常晴朗穩定的天氣，而且高溫站上30-33度，東半部雲量略多27-29度，除了早晚略涼18-20度外，多數時間都可以穿短袖出門了。

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彭啟明指出，預計類似的天氣將維持到周四，這幾天暫時都可以短袖加上薄外套出門；周四下半天開始，將有道鋒面逐漸接近，中部以北到東半部將轉多雲偶陣雨的天氣，溫度也將會略下滑，這一波的鋒面及東北風並不強，中午的溫度會降個3-5度，早晚溫度略降1、2度，感受差異不會很大，北東迎風面略有些雨勢，尤其在周四晚上到周五要稍微留意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，這波在這周六開始會緩和一些，會逐漸再轉偏東風，周末將會顯著回溫轉晴，但雲量會略多一些，沒像這幾天這麼晴朗，不過大致上是穩定的天氣型態。

彭啟明說，下一波的變化會在下周二、下周三之後，預期東北風會增強，北方有冷空氣南下，目前在降溫的程度及影響時間都還有變動的空間。他提醒，屆時溫度會顯著下滑、明顯轉涼，低溫下看15-16度，和目前有差異，水氣也會略多，還不到很濕冷的程度，但仍有溫差的變化，和這幾天好像變成初夏的感覺有些差異，可能會持續幾天的時間。

彭啟明指出，這幾天的好天氣真的讓人印象深刻，以為可以換季了，但沒有，3月下旬到月底仍有波溫差變化，長袖外套仍要留著，趁這幾天多曬洗衣物吧。