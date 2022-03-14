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今熱飆33℃！變天降溫時間曝　這2天雨最多

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周四下半天起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，周四鋒面慢慢接近、周五鋒面通過，是水氣比較多的時間。氣象專家吳德榮說，周四下午起鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨的機率；周五鋒面抵達，中部以北有局部短暫陣雨。

氣象局今天（14日）清晨對連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

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張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今各地多雲到晴，因吹偏東風、東南風，花蓮、台東和恆春半島有局部短暫雨，午後東北部和北部山區有零星短暫雨；西半部高溫可來到30-33度，東半部27、28度，各地早晚低溫17-20度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，周二、周三天氣和今類似，多雲到晴為主，東半部和北部山區有局部短暫雨，午後中部山區也有零星短暫雨；周四鋒面慢慢接近，下半天開始降雨機率提高，東半部和北部山區、甚至北部平地可能下雨，晚上北部、東半部有些短暫陣雨。

張承傳表示，周五鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部高溫回到25度上下，和前幾天比落差滿大，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星雨；東北季風影響到周六清晨、白天減弱，氣溫稍回升。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四下午起鋒面接近，天氣偏暖但漸趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率；周五鋒面抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台轉涼；周六、周日天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨的機率。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲未來一週天氣日夜溫差大。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局 ）。

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