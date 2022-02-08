第22期疫苗「明中午12點開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

▲第22期公費新冠疫苗9日開放分流預約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於明9日至11日中午12時開放分流預約，接種期間為2月14日至20日；8日下午2時起可至平台查詢預約資格，總計第22期有727萬人符合資格，供應154萬8233劑，數量最多的是莫德納疫苗81萬6728劑，其次為BNT疫苗58萬7922劑、高端疫苗11萬6475劑、AZ疫苗2萬7108劑。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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▲民眾可於於預約平臺進行預約資格查詢。（圖／記者閔文昱攝）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

二、符合資格對象：2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。

(二)50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。

(三)18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。