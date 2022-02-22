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大陸 大陸焦點 特派現場

20220222！ 陸男子裹棉被排隊搶搭「最有愛的日子」登記結婚

▲河南鄭州一名男子裹著棉被前往婚姻登記處排隊，搶搭「20220222」好日子登記結婚。（圖／翻攝猛瑪新聞）

▲河南鄭州一名男子裹著棉被前往婚姻登記處排隊，搶搭「20220222」好日子登記結婚。（圖／翻攝猛瑪新聞）

記者魏有德／綜合報導

今天是2022年2月22日，農曆正月22日星期二，被大陸網友以諧音哏稱為「最有愛（2）的日子」，因此，包括北京、上海、和南極大陸東北等地的婚姻登記處一早便擠滿了登記結婚領證的新人，熱潮甚至比2月14日的西洋情人節還夯。

▲一對新人在北京大興區婚姻登記處開心領證。（圖／翻攝北京大興官方發布）

▲一對新人在北京大興區婚姻登記處開心領證。（圖／翻攝北京大興官方發布）

《猛瑪新聞》報導，鄭州一名男子選在5時20分的時候披著白色棉被到登記處排隊，引起旁人關注。他表示，自己和女朋友經歷了9年愛情長跑，前一天晚上已經來踩點，由於清晨氣溫較低，所以先代替女朋友來排隊。

▲上海黃浦區婚姻登記處非預約通道的新人們排起長龍。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海黃浦區婚姻登記處非預約通道的新人們排起長龍。（圖／翻攝上觀新聞）

在上海的黃浦區婚姻登記處平時開放50對預約，今日預約則是超額達到140多對，非預約通道一早便擠滿了排隊的新人，甚至有不少人是請假趕來登記。黃浦區婚姻登記中心也將6個登記窗口全部開啓，保證每對新人完成心願。

至於北京大興婚姻登記處則是有不少新人頭戴婚紗、手捧鮮花排隊，婚姻登記處也應景的佈置愛情許願樹及「20220222·幸福向未來」的橫幅，再加上登記處志願者提供的「愛情銀行」存摺，期盼新人們能在婚姻生活中獲得更多的愛。

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