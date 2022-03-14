　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

▲▼腎臟疾病患者在早期、晚期時都會有特別的病徵。（示意圖／CFP）

▲腎臟疾病患者在早期、晚期時都會有特別的病徵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

人體十分脆弱，尤其是腎臟出現疾病的時候通常來得巧無聲息！美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation，NKF）的統計數據指出，高達9成的腎臟病患者都沒有意識到自己罹患腎病。不過醫生指出，在腎臟發病的早期、晚期，會出現一些症狀，患者可以透過這些徵召來得知，自己的健康是否出現異常。

根據雜誌《健康》（Health），紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）腎臟臨床主任醫學博士哥爾德法柏（David Goldfarb）表示，「這就是為何腎臟疾病風險因素的人，若超過60歲，或是患有慢性疾病，例如第2型糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病的人，應該定期篩檢是否有腎臟疾病。」

紐約西乃山醫院腎臟專家間醫學博士萊斯曼（Staci Leisman）則透露，其實腎臟疾病病發的早期、晚期都會出現微妙的症狀，來提醒病患是否該適時注意身體健康。

　＊腎臟疾病早期病徵

萊斯曼表示，以下症狀會在腎臟發病後的前3個階段突然出現，雖然此時腎臟還未出現太多損害，但若發現身體出現這些症狀，建議儘速就醫檢查腎臟。

1. 夜間頻尿
 萊斯曼表示，由於白天一整天站立、坐著，使得體內的水分與多餘液體會集中在腳踝與小腿處，不過一旦晚上入眠時，多餘的液體會直接流向腎臟。如果腎臟受損，就無法過濾這些液體，結果就是導致夜間頻尿。

萊斯曼警告，若發現自己半夜不只一次起床上廁所，那就表示你該去看醫生了。

2. 水腫
 一旦腎臟受損就無法過濾鹽分，這恐怕導致水腫，或腳踝、腳、腿出現腫脹。巴爾的摩梅西醫療中心首席腎臟醫學博士格林威爾（Robert Greenwell）表示，「你可能會開始注意到眼睛周圍出現浮腫，尤其在早上的時候，就算用冷毛巾或茶包都無法消除。你的腎臟會將蛋白質滲透進尿液中，這意味著進入血液的蛋白質會減少。」

他分析，「蛋白質的缺乏會導致血管膨脹，通常在眼睛周圍最明顯。」

3. 疲勞
 腎臟疾病的早期症狀之一是貧血。萊斯曼表示，「健康的腎臟會產生紅血球生成素（EPO），它會向身體的骨隨發出訊號，使其產生更多紅血球細胞；但若你的腎臟沒有正常工作，他們就不會產生足夠的紅血球生成素。因此，體內產生的紅血球會更少。」

萊斯曼分析，「我們經常在腎臟疾病的中期看到這種情況，若你有貧血症狀，如頭暈、難以集中注意力、皮膚異常蒼白、胸痛，建議儘速就醫，他們可以為你進行血液檢查。」

萊斯曼表示，若結果證實為貧血，最好讓醫生進行腎功能測試，如腎絲球過濾（GFR），「在腎臟疾病晚期，你將會感到疲倦、注意力難以集中，這是因為腎功能急遽下降，導致血液中毒素不斷累積。」

美國國家糖尿病暨消化腎臟疾病研究所（NIDDK）表示，「腎絲球過濾率60以上是正常的，若低於該數值，恐怕已罹患腎病，通常病人的腎絲球過濾率為30時就會出現貧血症狀。」

4. 血尿、尿液中出現泡沫
 若出現血尿症狀，代表尿液中含有紅血球細胞。雖然不排除是泌尿道感染（UTI）、腎結石引起，不過這也顯示出，腎臟可能出現疾病。格林威爾表示，「當腎臟健康，會阻擋血液進入尿液；然而若腎臟受損，就會有少量血液滲透進來。」

萊斯曼則表示，「若尿易出現白色泡沫，則代表尿蛋白含量很高。當腎臟受損，首先難以過濾的東西之一就是尿蛋白。」

　＊腎臟疾病晚期病徵
 以下病徵通常在腎臟疾病第4、5期出現，這代表腎臟已嚴重受損，無法再過濾大多數的毒素，導致毒素不斷在血液中堆積。格林威爾表示，在這個階段的治療方法，只剩下血液透析（洗腎）或是腎臟移植。

1. 皮膚粗糙乾燥、發癢，指甲顏色怪異
 哥爾德法柏表示，腎臟有助於保持骨骼或血液中礦物質的平衡，然而一旦腎臟疾病發展至晚期、末期，則腎臟已出現嚴重損害，導致無法發揮上述功用，因此皮膚會變得粗糙、且產生像是魚鱗般的皮屑。

美國皮膚科學會（AAD）表示，隨著時間的推移，毒素在體內累積導致皮膚變成不健康的蒼白、黃色、灰色，「你的皮膚可能變黑、變厚，出現看起來像丘疹以及深紋腫塊，甚至出現一些圓丘狀突起的發癢皮疹。」

另外，腎臟疾病晚期時，手指、腳趾甲會出現「對半色」，其中上半部分是白色、下半部分是正常顏色。

2. 食慾不振
 當罹患腎臟疾病，毒素會在體內累積，進而影響食慾。而約有3分之1的晚期病患口中會出現「金屬味」，這可能是因為尿素等廢物在體內堆積所導致，而這又會反過來影響味蕾，甚至引發噁心、嘔吐。

3. 肌肉痙攣
 若罹患嚴重腎病，將導致電解質失衡，恐怕引發抽筋、手臂與腿部出現發麻的感覺。高達25%的腎病末期洗腎病患也可能合併罹患肢體不安症候群（Restless Legs Syndrome，RLS），在這種情況下會有強烈衝動，想要移動雙腿，這也是為何80%的洗腎病患透露他們有睡眠問題。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
快訊／富商爸現身堅持接走女兒！　校方急喊：不要在學校執行
一中「前傳」老師怒飆片段曝！　網驚：根本霸凌
抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕
快訊／幻象2000飛官送醫狀況曝！　蔡英文發聲
快訊／幻象2000「光點消失」　飛官獲救了！
快訊／幻象2000「雷達光點」消失　中校黃重凱失聯搜救中
快訊／幻象2000飛官跳傘！　空軍回應了
LIVE／納豆露臉！腦溢血49天最新照曝光　滿滿愛意動人
快訊／幻象2000出事！飛行員跳傘逃生　國軍搜救中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

不斷更新／烏克蘭近270萬難民出逃　傀儡女市長恐涉叛國罪

車臣領袖自稱人在烏克蘭！密謀進攻基輔「只剩7公里」　密室片流出

公車載滿逃難婦孺！　俄軍故意朝平民開火7人慘死「包含1兒童」

南韓開放5至11歲兒童接種新冠疫苗　3月底開打

蛇島最新衛星照曝光！50%建築被俄軍炸毀　俄登陸艦停駐近海

俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

「美記者遭俄軍槍殺」同行攝影師還原奪命瞬間　車子掉頭還在開火

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

不斷更新／烏克蘭近270萬難民出逃　傀儡女市長恐涉叛國罪

車臣領袖自稱人在烏克蘭！密謀進攻基輔「只剩7公里」　密室片流出

公車載滿逃難婦孺！　俄軍故意朝平民開火7人慘死「包含1兒童」

南韓開放5至11歲兒童接種新冠疫苗　3月底開打

蛇島最新衛星照曝光！50%建築被俄軍炸毀　俄登陸艦停駐近海

俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

「美記者遭俄軍槍殺」同行攝影師還原奪命瞬間　車子掉頭還在開火

湖人狂輸太陽29分　K湯爸：他們想奪冠必須詹皇場均50分

關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

快訊／富商爸現身堅持接走女兒　校方急喊：不要在學校強制執行

中一中師生搶手機互嗆　司法院：可適當禁止學生使用手機

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

新北2線4警官開公務車遊花東　國家級追焦「後座載女人」慘了

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

湯文章／【將軍兩千多加菜金判四年半】貪污刑度合理嗎

抓到窩藏家中的「白毛現行犯」　牠偷三萬不認錯媽求救：怎麼辦

國際熱門新聞

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

AV女優巨乳炸裂！皮膚現破口整顆消風

CNN：美國記者「遭俄軍殺害」

俄軍「過橋」遭基輔守軍摧毀　車輛卡河中

「李根大尉」傳戰死烏克蘭　韓媒抓包1疑點

IG不能用！俄正妹網紅喊「沒收入」崩潰爆哭

烏2市長慘遭俄軍綁架！澤倫斯基怒了

快訊／美前總統歐巴馬Covid-19確診

俄威脅遺棄美太空人　馬斯克霸氣回應

美駐伊拉克領事館外遇襲！　伊朗承認發射導彈

烏克蘭戰死英靈回鄉　沿途民眾單膝下跪送最後一程

俄軍暴行曝光！平民舉雙手投降仍遭當街處決

社群掀大翻譯運動　中翻英告訴全世界：中國挺俄羅斯

更／烏克蘭近270萬難民出逃

更多熱門

相關新聞

更新／載有約50名烏克蘭人的公車　在義大利翻車致1死

更新／載有約50名烏克蘭人的公車　在義大利翻車致1死

俄烏戰爭開打進入第18天，烏克蘭南部大城馬力波（Mariupol）數十棟高層住宅因俄軍砲擊而嚴重毀損，而在民眾從基輔東北郊一處被允許的綠色人道走廊撤離時，卻慘遭俄軍朝老弱婦孺攻擊，導致至少7人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基認為，他沒有看到北約（NATO）拿出勇氣幫助烏克蘭。

普丁恐發動生化戰！驚見俄軍「防毒面具」

普丁恐發動生化戰！驚見俄軍「防毒面具」

俄軍侵烏失敗大揭密！英美靠偵察機破解戰術

俄軍侵烏失敗大揭密！英美靠偵察機破解戰術

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

俄軍改變戰術！自殺無人機攻烏克蘭遭擊落

俄軍改變戰術！自殺無人機攻烏克蘭遭擊落

關鍵字：

國際焦點腎臟疾病

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

許維恩突PO「大尺度泡澡照」！

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面