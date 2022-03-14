腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

▲腎臟疾病患者在早期、晚期時都會有特別的病徵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

人體十分脆弱，尤其是腎臟出現疾病的時候通常來得巧無聲息！美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation，NKF）的統計數據指出，高達9成的腎臟病患者都沒有意識到自己罹患腎病。不過醫生指出，在腎臟發病的早期、晚期，會出現一些症狀，患者可以透過這些徵召來得知，自己的健康是否出現異常。

根據雜誌《健康》（Health），紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）腎臟臨床主任醫學博士哥爾德法柏（David Goldfarb）表示，「這就是為何腎臟疾病風險因素的人，若超過60歲，或是患有慢性疾病，例如第2型糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病的人，應該定期篩檢是否有腎臟疾病。」

紐約西乃山醫院腎臟專家間醫學博士萊斯曼（Staci Leisman）則透露，其實腎臟疾病病發的早期、晚期都會出現微妙的症狀，來提醒病患是否該適時注意身體健康。

＊腎臟疾病早期病徵

萊斯曼表示，以下症狀會在腎臟發病後的前3個階段突然出現，雖然此時腎臟還未出現太多損害，但若發現身體出現這些症狀，建議儘速就醫檢查腎臟。

1. 夜間頻尿

萊斯曼表示，由於白天一整天站立、坐著，使得體內的水分與多餘液體會集中在腳踝與小腿處，不過一旦晚上入眠時，多餘的液體會直接流向腎臟。如果腎臟受損，就無法過濾這些液體，結果就是導致夜間頻尿。

萊斯曼警告，若發現自己半夜不只一次起床上廁所，那就表示你該去看醫生了。

2. 水腫

一旦腎臟受損就無法過濾鹽分，這恐怕導致水腫，或腳踝、腳、腿出現腫脹。巴爾的摩梅西醫療中心首席腎臟醫學博士格林威爾（Robert Greenwell）表示，「你可能會開始注意到眼睛周圍出現浮腫，尤其在早上的時候，就算用冷毛巾或茶包都無法消除。你的腎臟會將蛋白質滲透進尿液中，這意味著進入血液的蛋白質會減少。」

他分析，「蛋白質的缺乏會導致血管膨脹，通常在眼睛周圍最明顯。」

3. 疲勞

腎臟疾病的早期症狀之一是貧血。萊斯曼表示，「健康的腎臟會產生紅血球生成素（EPO），它會向身體的骨隨發出訊號，使其產生更多紅血球細胞；但若你的腎臟沒有正常工作，他們就不會產生足夠的紅血球生成素。因此，體內產生的紅血球會更少。」

萊斯曼分析，「我們經常在腎臟疾病的中期看到這種情況，若你有貧血症狀，如頭暈、難以集中注意力、皮膚異常蒼白、胸痛，建議儘速就醫，他們可以為你進行血液檢查。」

萊斯曼表示，若結果證實為貧血，最好讓醫生進行腎功能測試，如腎絲球過濾（GFR），「在腎臟疾病晚期，你將會感到疲倦、注意力難以集中，這是因為腎功能急遽下降，導致血液中毒素不斷累積。」

美國國家糖尿病暨消化腎臟疾病研究所（NIDDK）表示，「腎絲球過濾率60以上是正常的，若低於該數值，恐怕已罹患腎病，通常病人的腎絲球過濾率為30時就會出現貧血症狀。」

4. 血尿、尿液中出現泡沫

若出現血尿症狀，代表尿液中含有紅血球細胞。雖然不排除是泌尿道感染（UTI）、腎結石引起，不過這也顯示出，腎臟可能出現疾病。格林威爾表示，「當腎臟健康，會阻擋血液進入尿液；然而若腎臟受損，就會有少量血液滲透進來。」

萊斯曼則表示，「若尿易出現白色泡沫，則代表尿蛋白含量很高。當腎臟受損，首先難以過濾的東西之一就是尿蛋白。」

＊腎臟疾病晚期病徵

以下病徵通常在腎臟疾病第4、5期出現，這代表腎臟已嚴重受損，無法再過濾大多數的毒素，導致毒素不斷在血液中堆積。格林威爾表示，在這個階段的治療方法，只剩下血液透析（洗腎）或是腎臟移植。

1. 皮膚粗糙乾燥、發癢，指甲顏色怪異

哥爾德法柏表示，腎臟有助於保持骨骼或血液中礦物質的平衡，然而一旦腎臟疾病發展至晚期、末期，則腎臟已出現嚴重損害，導致無法發揮上述功用，因此皮膚會變得粗糙、且產生像是魚鱗般的皮屑。

美國皮膚科學會（AAD）表示，隨著時間的推移，毒素在體內累積導致皮膚變成不健康的蒼白、黃色、灰色，「你的皮膚可能變黑、變厚，出現看起來像丘疹以及深紋腫塊，甚至出現一些圓丘狀突起的發癢皮疹。」

另外，腎臟疾病晚期時，手指、腳趾甲會出現「對半色」，其中上半部分是白色、下半部分是正常顏色。

2. 食慾不振

當罹患腎臟疾病，毒素會在體內累積，進而影響食慾。而約有3分之1的晚期病患口中會出現「金屬味」，這可能是因為尿素等廢物在體內堆積所導致，而這又會反過來影響味蕾，甚至引發噁心、嘔吐。

3. 肌肉痙攣

若罹患嚴重腎病，將導致電解質失衡，恐怕引發抽筋、手臂與腿部出現發麻的感覺。高達25%的腎病末期洗腎病患也可能合併罹患肢體不安症候群（Restless Legs Syndrome，RLS），在這種情況下會有強烈衝動，想要移動雙腿，這也是為何80%的洗腎病患透露他們有睡眠問題。

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