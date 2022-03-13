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普丁恐發動生化戰！烏克蘭驚見俄軍遺留「防毒面具」　網友全嚇壞

▲▼烏克蘭人拘捕俄軍時，驚見俄軍留下的武器竟然疑似包含防毒面具。（圖／翻攝自Twitter@nexta_tv）

▲烏克蘭人拘捕俄軍時，驚見俄軍留下的武器竟然疑似包含防毒面具。（圖／翻攝自Twitter@nexta_tv）

記者羅翊宬／綜合報導

先前俄羅斯外交部曾於9日指控，已在對烏克蘭「特種軍事行動」找到美國協助烏克蘭發展生化武器的計畫，而烏國衛生當局在開戰後更下令摧毀瘟疫、霍亂、炭疽熱病毒樣本。對此，美國白宮警告，這恐怕是俄軍藉由「偽旗行動」，欲對烏克蘭進行生化攻擊。豈料，烏國境內就發現俄軍留下的防毒面具。

東歐最大的媒體《NEXTA》於12日在推特上傳4張相片，照片中的人物為計畫炸毀烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）軍事、民用設施的俄軍破壞者，幾名俄軍在當地被拘捕，過程中烏克蘭軍隊發現俄軍遺留下來的各種武器、爆炸物；然而網友在看過照片後大喊不妙，紛紛質疑，「為什麼防毒面具會出現在上面？」

俄軍駛來的裝甲坦克被烏克蘭人炸得支離破碎、近看更可發現到處都是陣亡的士兵，從烏克蘭官方與東歐當地媒體所公開的最新影像中，可以發現這頂防毒面具特別顯眼，也令外界質疑俄羅斯恐怕將會重蹈敘利亞內戰的經驗「故技重施」，透過社群媒體不斷宣傳假消息，藉由偽旗行動來佈局俄軍實施生化攻擊的前奏。

據悉，雖然俄軍仍不放棄深入挺進烏克蘭首都基輔，不過原本被定調為「閃電戰」的這場戰事，卻因俄軍戰術錯誤、加上美國等西方盟友不斷對烏克蘭進行各種武器等外援，使得俄軍遲遲無法順利拿下基輔。

《CNN》記者Nina Dos Santos就曾表示，「如今克里姆林宮在毫無證據的情形下，不斷指稱基輔當局藏有秘密生化武器，早前就已經進行過多次澄清來面對這些不實指控。烏克蘭總統澤倫斯基質疑俄軍在做出這些指控背後的目的，認為是俄軍要進行『去生化』攻擊的前奏。」

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