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環遊世界22年！超狂夫妻踏遍百國「沿途生4子」　明抵終點完成創舉

▲阿根廷一對夫婦花了22年完成環球旅行，一路上還生下4個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Familia Zapp Family）

▲阿根廷一對夫婦花了22年完成環球旅行，一路上還生下4個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Familia Zapp Family，下同）

文／中央社阿根廷瓜萊瓜伊丘12日綜合外電報導

一對阿根廷夫婦一生難得一次環球旅行即將步入終點，他們2000年開著一輛1928年老爺車環球旅行，迄今遊遍5大洲，一路生下並帶大4個如今都是青少年的孩子。

賽普（Zapp）夫婦和4個孩子這趟總里程來到36萬2000公里的旅程，目前來到緊鄰烏拉圭的阿國城市瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychu），明天即將返抵他們2000年1月25日的出發地─布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）。

赫爾曼．賽普（Herman Zapp）告訴法新社：「真是五味雜陳，我們的夢想即將結束，或說即將完成了。」53歲的他表示，「我們接下來該做什麼？幾千種變化，幾千種選項」，而他已經開始想著駕船環球一周。

▲阿根廷一對夫婦花了22年完成環球旅行，一路上還生下4個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Familia Zapp Family）

妻子坎德拉里雅．賽普（Candelaria Zapp）出發時29歲，如今51歲的她表示，她最大、最好的發現是一路上遇到的人們，「人是美好的，人性很了不起」。

她表示，一家人造訪了至少102個國家，不過有時得繞點路，以避開戰爭或其他衝突。

賽普夫婦是在結婚6年的時候，開始有了壯遊的想法，即使當時兩人都有很好的工作，剛蓋了自己的房子，也計劃生兒育女。而他們環遊世界的第一步，從當背包客暢遊美國阿拉斯加州開始。

旅途中，有人給了他們一輛1928年的老爺車，汽車引擎並不好，車漆更糟糕。

赫爾曼說：「汽車座椅差強人意，消音器不怎麼樣，也沒有冷氣，這是一輛你得盯得很緊的車。它看起來並不舒適，可是它超讚的。」

「無論是城市、泥巴路還是沙地，它都能跑。」

▲阿根廷一對夫婦花了22年完成環球旅行，一路上還生下4個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Familia Zapp Family）

夫婦倆在這22年期間替汽車換了8組輪胎，只大修了2次引擎。

旅途中，他們在美國生下現年19歲的潘帕（Pampa），在回阿根廷期間則生下現年16歲的德修（Tehue），還為此把車砍半加長40公分，多加了一排座椅。

現年14歲的帕洛瑪（Paloma）和現年12歲的威勒比（Wallaby）先後在加拿大和澳洲出生後，車子空間也夠大。

家族最後兩名成員是他們2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）困在巴西而收編的毛孩，狗狗塔蒙（Timon）和貓咪哈庫納（Hakuna）。

壯遊期間，賽普一家通常借住善心人士的家中，他們估計前前後後大概借住了2000戶人家。坎德拉里雅說：「人性真的很美好，許多人出手相助，只不過是希望成為一個夢想的一部分。」

▲阿根廷一對夫婦花了22年完成環球旅行，一路上還生下4個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Familia Zapp Family）

然而，他們一路走來也遭遇過困難，赫爾曼曾染瘧疾，一家橫跨亞洲時碰到禽流感爆發，在非洲時得提防伊波拉（Ebola），在中美洲也得留意登革熱。

22年來，賽普一家足跡踏遍美洲、非洲、大洋洲、亞洲和非洲。

他們觸及聖母峰，在亞洲品嘗鴨蛋，在非洲納米比亞與原住民共舞，在埃及進入了少年法老圖坦卡門的墓。

對孩子們來說，這是永生難忘的經歷。旅行期間，他們遠距上學，也跟著母親在家自修。

現在回到阿根廷，眼前等著他們的是踏進校園當學生。14歲的帕洛瑪說：「我最希望的是能夠結交很多很多的朋友。」

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