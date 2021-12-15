美少女獨駕飛機環球今離台　紀念T穿上身！稱：台灣是最美國家

▲羅瑟福德穿上松山機場贈送的紀念T與駕機鯊魚（Shark）超輕型飛機留念。（圖／松山機場提供）

記者許維寧／台北報導

年僅19歲的比利時籍少女羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月駕駛超輕型飛機出發，計畫3個月內繞行世界一周，於昨日下午降落台北松山機場，今（12/15）上午快閃離台。受檢疫影響羅瑟福德「過境不入境」，松山機場也表示，昨日特別趕工送上繡有「Welcome to TSA」、「Welcome to Taiwan」的紀念T恤。羅瑟福德也稱，「台灣是我看過最最最美麗的國家！」

19歲比利時籍少女羅瑟福德今年8月18日從比利時出發，展開長達5萬1千公里的環球飛行壯舉，預計飛越5大洲52國，挑戰成為獨駕飛機環球飛行的最年輕女性。羅瑟福德於昨日下午飛抵台北松山機場，地勤代理飛特立航空、台北航空站也送上珍珠奶茶、特製口罩等名產迎賓。

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松山機場表示，受到疫情檢疫影響，羅瑟福德於昨日降落後隨即走商務通道離開入住防疫旅館，短暫休息一晚後於今天離開台灣繼續環球之旅，下一站預計前往菲律賓。松山機場員工也連夜趕製一件紀念T恤贈送給羅瑟福德。羅瑟福德於登機前穿上合影，並相約於疫情結束後再度造訪台灣。

松山機場也轉述，羅瑟福德今日上午登機前也表示，從抵達台灣那一刻起就收到許多熱情的對待，社群媒體臉書與IG社群上也收到許多祝褔關心的訊息。

羅瑟福德也稱：「台灣是我看過最最最美麗的國家！」也和國人相約，希望疫情結束後能有機會再造訪台灣。

羅瑟福德飛行紀錄均登錄於自身官方網站，其預計於明年一月中旬完成環球壯舉，羅瑟福德曾表示，希望自己的環球旅行能鼓勵女性投入科學、科技、工程以及數學領域，並激發女性對航空領域的興趣。

▲羅瑟福德今天上午再度啟程，下一站為菲律賓。（圖／松山機場提供）