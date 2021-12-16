民眾稱比利時少女駕「輕航機」闖空軍限航區？　民航局3點打臉澄清

▲羅斯福德日前駕機抵台，卻引起民眾質疑其闖入限航區。（圖／台北航空站提供）

記者許維寧／台北報導

19歲比利時籍少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰獨自駕駛飛機環遊世界，日前降落台北松山機場。卻有民眾質疑，為何羅瑟福德可駕駛輕航機（超輕型載具）抵台，甚至飛行路徑還經過清泉岡空軍基地、台北101等限航區。對此交通部民航局回應，羅瑟福德的駕機為普通航空器而非超輕型載具，並未違規。

羅瑟福德日前獨自駕駛飛機由南韓飛抵台灣，短暫休息後隨即快閃前往菲律賓。但有民眾於社群平台上質疑民航局曾稱，「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場」。如今比利時少女來台，完全打臉該說法，更稱羅瑟福德飛行路徑經過101大樓、台中市、清泉岡空軍基地等限航區上空，批評民航局莫非是「外國月亮比較圓」。

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民航局則於今天回應，表示羅瑟福德該架飛機為普通航空器，並非民眾所誤認的超輕型載具。民航局也指出，上述兩者有三項差異，普通航空器起落架可收起，超輕載具不可收；普通航空器螺旋槳可變，但超輕載具不可；另外普通航空器速度可超過時速220公里，但超輕載具無法。

再者，民航局也提到，羅瑟福德駕駛的航空器採目視飛行，過程中都與航管保持聯繫，並沒有違規。

據了解，該民眾已經刪除於社群平台上的相關言論。

▲羅瑟福德日前飛抵台灣，隔夜後隨即啟程至下一站菲律賓。（圖／台北航空站提供）