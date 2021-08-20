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答題抱走10萬！謝哲青「遊遍170國↑」神猛經歷曝　卻有段苦澀童年

▲「行走的百科全書」謝哲青。（圖／翻攝自臉書／謝哲青）

▲謝哲青認為，旅行是印證「知識」最好的方式。（圖／翻攝自臉書／謝哲青）

記者周亭瑋／綜合報導

「行走的百科全書」謝哲青日前上益智節目《全民星攻略》，除了全對抱走10萬獎金，超清晰答題思路與神解背後緣由更狂圈大票粉絲，旅行超過170多國的他，學養豐富、在不同領域也多有涉略，沒想到竟有一段苦澀的童年經歷。

第5度上《全民星攻略》的謝哲青，不僅答對所有題目，在解析歷史緣由或邏輯刪去時，更是侃侃而談，包括「2002年開始，巴黎在塞納河旁邊辦了一系列活動，叫做巴黎海灘，最早以前是從丹伯港運沙子進來」、「王母娘娘是西王母，西王母最早在山海經出現，祂住在崑崙山，是西域人」、或是「伏爾泰和數學家朋友低價收購債券...」等，無不折服所有人。

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▲謝哲青 。（圖／東森提供）

▲謝哲青上節目答題。（圖／東森提供）

謝哲青的父親是建築工人，長期離家工作，母親則患有躁鬱症，經常打罵孩子，也因家境上的弱勢，他飽受同學欺負，加上不擅表達，他便寄託於書本，用閱讀來暫離現實世界。

為了出國旅行，謝哲青在學時努力打工與學習，畢業後成為船員，藉此遊遍亞洲、非洲等地，接著還當過導遊，後來他憑著積蓄與申請近300萬的就學貸款，前往倫敦大學亞非學院研究所攻讀考古與藝術史，留學期間也曾當過拍賣會的策展人。

▲「行走的百科全書」謝哲青。（圖／翻攝自臉書／謝哲青）

▲他遊歷上百個國家。（圖／翻攝自臉書／謝哲青）

直到2007年，一位媒體界友人請他引薦曾到南極的旅遊者，而謝哲青半開玩笑地推薦了自己，因此展開談話性節目的職業生涯，2年後更成為固定班底。

行遍五大洲，旅行超過170個國家的謝哲青認為，旅行是印證「知識」最好的方式，見多識廣、學養豐富的他，每場演講都爆滿，出版著作多達11本，其中《走在夢想的路上》為2015年百大高中職閱讀推薦書籍，《鈔寫浪漫》也獲得金鼎獎優良出版品推薦。

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