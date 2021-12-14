少女飛行員獨駕飛機環遊世界　下午抵松山機場喝珍奶

▲19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰獨駕飛機環遊世界，今天下午飛抵松山機場。（圖／翻攝自Instagram／FlyZolo）

記者許維寧／台北報導

比利時籍19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月駕駛超輕型飛機出發，計畫3個月內繞行世界一周，挑戰成為史上最年輕獨駕環球的最年輕女性。羅瑟福德也於今天下午接近15時左右順利抵達松山機場，松山機場也特別準備歡迎告示牌，並獻上特製口罩。但因防疫因素，羅瑟福德降落後隨即走商務通道離開入住防疫旅館。

綜合外媒報導，比利時籍19歲少女羅瑟福德今年8月中旬從比利時西部庫特萊-威弗爾哲機場起飛，預計飛越5大洲、52國，今日羅瑟福德於南韓起飛，本預計於中午12時左右抵達台北松山機場，但因天候因素約下午14時53分左右才降落松機。

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台北國際航空站副主任王志青表示，松山機場特別製作寫有「Welcome to TSA」、「Welcome to Taiwan」的告示牌迎接，也送上機場的特製口罩。但因防疫因素機場人員不方便接觸，之後隨即由地勤代理飛特立航空引導並贈上台灣特產珍奶，經由商務通道離開機場進入防疫旅館。羅瑟福德預計明天上午再度啟航，下一站為菲律賓，因檢疫影響並未進入台灣市區。

羅瑟福德於官網上紀錄她的飛行旅程紀錄，並預計於明年1月完成環球壯舉，若完成旅程，羅瑟福德將打破2017年30歲女性華斯的世界紀錄，成為史上最年輕挑戰駕機環遊世界的女性。

羅瑟福德曾表示，希望自己的環球旅行能鼓勵女性投入科學、科技、工程以及數學領域，並激發女性對航空領域的興趣。