中一中師生衝突掀熱議！名醫校友點出「NG行為」：屬於隱私範圍

▲中一中音樂課學生介紹牽亡魂被老師阻止，引發師生間互嗆。（圖／翻攝YouTube）

記者柯振中／綜合報導

台中一中發生學生與老師對嗆的事件，在網路上引起軒然大波，而風向也各有不同。對此，精神科醫師沈政男認為，學生將影片張貼到網路上是錯誤的作法，「等你下次成為網路公審的受害人就會知道。」

台中一中一名高一學生音樂課時進行課堂報告，因為製作影片時，內容提到高二教材的內容，被老師嚴厲斥責、飆罵，還被要求刪除內容，雙方爆發嚴重口角，同班同學也因此拿起手機錄影，將過程PO上網路。

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事件引起極大的爭議，挺學生、挺老師的人爭論不休，沈政男也為此發聲。沈政男認為，如何處理師生衝突是一回事，將過程張貼到影片，卻是節外生枝、錯誤的作法，身為台中一中的學長，他不必解釋太多，等這位學弟成為網路公審的受害人，就會懂為什麼。

沈政男表示，雖然學生可以錄下上課教材，但師生互罵與課堂無關，屬於隱私範圍，不能隨便錄影，學生可以把法條看清楚，這也會顧及到人情義理，事情確實不該這麼處理。

▲中一中學生與音樂教師發生衝突，希望能換掉老師。（圖／民眾提供）



至於「牽亡魂」的部分，沈政男表示，學生說「牽亡魂也是台灣文化」，的確沒有錯，但南管、北管並非與牽亡音樂劃上等號，學生應該先認識台灣音樂家江文也，再來談傳統音樂的其他層面。

沈政男也說，音樂課並非大考的科目，老師在課堂上可以適度放鬆，不需要如此想要主宰一切，規定學生該如何報告。

不過，沈政男提到，與老師因為意見不同發生爭執，是他小學時代的事情，等到青少年時，他已能理解，老師要面對這麼多學生，實屬不容易，而那些吵架的能量，可以留到大學再釋放，與胡亂打壓集會結社的宿舍教官抗爭、正面衝突。

沈政男最後呼籲，老師面對各式各樣的學生，若有了心理學的眼光，就較能了解學生的行為動機，有了理論，就不會從故意、惡意的角度來全是這些行為，學生也相通，若有誤會就好好溝通，畢竟學校是教育場合，等到以後出了社會，「好多比老師壞一百倍的人會在前方等著你。」

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