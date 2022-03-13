中一中學生「錄影PO網」有錯嗎？律師解答　關鍵就在這4個字

文／呂秋遠

就在遙遠的1990年，那時我是建中的高一學生。高一的國文課，老師指定同學分組上台報告，我記得，我們這一組負責蔣經國的文章，由我向同學報告。

話說，以前的國立殯儀館，啊！不是，是國立編譯館的國文課本，大概會有作者簡介、題解、課文、註釋等，沒想到，光是介紹作者蔣經國，第一個小時就這麼結束了。

你以為只有這樣嗎？不，第二個小時，還是由我繼續講。整整兩個小時，大概從蔣經國的媽媽開始講，談到他去蘇聯留學、跟爸爸反目成仇、發表與爸爸的決裂信、與俄羅斯正妹結婚、在贛南當專員、外遇生小孩、外遇對象被下毒、來台灣協助老爸實施白色恐怖、跟統一發票之父爭風吃醋、到美國訪問被暗殺未遂、當上總統、駕崩等等。

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▲台中一中音樂老師發飆。（圖／翻攝YouTube）

重點是，那些報告內容與課文、作者介紹，八竿子打不著。老師很有涵養的在台下聽我講這些或許她自己也沒聽過的故事，最後，我一直記得她提到這段話：「如果不是因為政治，身為一個國文老師，我不知道他的文章為什麼值得高中生學習。」

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中一中的事件，如果從法律層面來判斷，未免也太無趣。老師主張不能對他錄影，這並不是絕對的答案。如果是課程內容，老師有著作權，當然不能在沒有經過老師的同意下，侵害老師的口語著作。可是，當時學生錄影的部分，並不是想保留老師的授課內容，而是針對老師與學生的爭議做紀錄。

老師會說，我有肖像權，有不被拍攝的權利。學生會說，我有錄影的自由，也應該受到保護。兩種權利衝突，應該怎麼辦？要從比例原則來看而已。在師生這種不對等關係的情況下，學生不錄影保護自己，未來如何保障自己的權益？

▲中一中教務主任彭佳偉回應，希望師生雙方能心平氣和、好好溝通。（圖／校方提供）

所以，我們應該回歸到事情的本質，就是老師該不該尊重學生的「課堂報告」？當學生認真的準備了報告內容，即使超出範圍，老師可以開放討論、可以給低分，但是何必與學生對嗆？而且，學生是有理有據的去論述為什麼要做這些報告，老師又何必以情緒性的言語去攻擊學生？更何況，如果不是校方內部對於學生的訴求一直置之不理，學生又怎麼會把影片放到網路上接受公評？

不論在什麼場合，都不該去踐踏別人的努力，即使你是老師，也是一樣的。這應該是學生想要跟這位老師說的話，而不懂這件事的老師，應該也不能稱為是老師，只是情緒失控的成年人而已。

最後，謝謝高中時代的老師，讓我放肆的評論了空一格蔣經國總統。當年如果她要我閉嘴，不要去談這些課本沒教的東西，也不要嘗試去挑戰權威，或許我就無法成為一個有獨立思考能力的人。